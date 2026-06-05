Mucca finisce nel fiume Coghinas a Badesi: salvata dai Vigili del fuoco con palloni di sollevamento subacquei | VIDEO

Una mucca finita nelle acque del fiume Coghinas, nel territorio di Badesi, è stata salvata dai Vigili del fuoco al termine di un intervento complesso, condotto con il supporto dei sommozzatori e della squadra di Tempio Pausania. L’animale, rimasto in acqua, è stato raggiunto dagli operatori che hanno avviato le manovre di recupero in sicurezza. Le immagini del video mostrano i Vigili del fuoco al lavoro nel fiume, con personale in acqua e un gommone impiegato per supportare le operazioni. A rendere possibile il recupero è stato l’intervento dei sommozzatori dei Vigili del fuoco, specializzati nelle operazioni in ambiente acquatico. La squadra ha operato direttamente attorno all’animale, predisponendo le attrezzature necessarie per mantenerlo in galleggiamento e consentire il recupero.

Nel filmato si vedono gli operatori in assetto da intervento acquatico mentre lavorano accanto alla mucca, parzialmente immersa, coordinando le fasi della manovra. La presenza del gommone e del personale in acqua conferma la delicatezza dell’operazione, svolta in un contesto fluviale che richiede attenzione, tecnica e controllo costante.

La tecnica speciale con i palloni di sollevamento subacquei

Il recupero è stato effettuato con una tecnica speciale, utilizzando palloni di sollevamento subacquei. Si tratta di dispositivi impiegati per favorire il galleggiamento e sostenere il peso durante le operazioni in acqua, particolarmente utili quando è necessario movimentare corpi pesanti o animali in difficoltà.

Nel video i palloni sono visibili attorno alla mucca, fissati e gestiti dagli operatori per accompagnare l’animale verso il recupero. La procedura ha permesso di evitare manovre improvvisate e di mantenere l’intervento sotto controllo, riducendo i rischi sia per l’animale sia per i soccorritori.

Una manovra delicata conclusa con il recupero dell’animale

La mucca è stata recuperata grazie all’impiego dei palloni di sollevamento subacquei e all’azione coordinata dei Vigili del fuoco. Le immagini documentano le fasi operative nel fiume, con i soccorritori impegnati a stabilizzare l’animale e a completare la manovra.

Il salvataggio nel fiume Coghinas conferma l’importanza delle competenze specialistiche dei sommozzatori e dell’intervento tempestivo della squadra di Tempio Pausania, che hanno consentito di portare a termine il recupero della mucca nelle acque di Badesi.