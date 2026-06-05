Nave turca attaccata nel Mar Nero: affondato il peschereccio Duru 67, un morto e quattro feriti

Una nave turca è stata attaccata nel Mar Nero, a ovest della penisola di Crimea annessa dalla Russia, in un episodio che ha provocato un morto e quattro feriti. Lo hanno riferito le autorità, confermando che l’imbarcazione coinvolta era il peschereccio Duru 67, battente bandiera turca. L’attacco è avvenuto al largo della costa di Sebastopoli, area strategica della penisola crimeana. Secondo quanto reso noto dal comando della guardia costiera, il peschereccio è affondato in seguito all’attacco. Il peschereccio Duru 67 è stato preso di mira mentre si trovava nelle acque del Mar Nero, a ovest della Crimea. L’imbarcazione, registrata sotto bandiera turca, è affondata dopo essere stata colpita.

Il comando della guardia costiera ha dichiarato che “l’attacco ha preso di mira il peschereccio Duru 67, battente bandiera turca, al largo della costa di Sebastopoli, che è affondato in seguito all’attacco”. Il bilancio riferito dalle autorità è di un morto e quattro feriti. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni delle persone rimaste ferite né sulle operazioni successive all’affondamento.

Crimea e Mar Nero, area al centro delle tensioni

L’episodio si è verificato nel Mar Nero, a ovest della penisola di Crimea, territorio annesso dalla Russia. La zona indicata dalle autorità si trova al largo di Sebastopoli, città costiera della Crimea.

La posizione dell’attacco rende la vicenda particolarmente rilevante, considerando che l’imbarcazione coinvolta era una nave battente bandiera turca e che l’affondamento è avvenuto in un’area marittima sensibile.

Nessuna indicazione sui responsabili dell’attacco

Le autorità non hanno fornito dettagli sulle circostanze dell’attacco alla nave turca. Non è stato chiarito in che modo il peschereccio Duru 67 sia stato colpito, né sono stati indicati elementi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Al momento, non sono stati identificati i responsabili. Le autorità non hanno attribuito l’attacco ad alcun soggetto e non hanno diffuso ulteriori informazioni sulle cause dell’affondamento.