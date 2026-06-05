Neve in Alto Adige: torna “l’inverno d’inizio estate” sulle Alpi

Una rapida irruzione di aria fredda ha attraversato nelle ultime ore il Nord Italia, interessando in modo significativo anche l’Alto Adige. La perturbazione, arrivata nella notte e in progressivo spostamento verso Est nella mattinata, ha riportato condizioni tipicamente invernali in quota, con la neve tornata a imbiancare l’arco alpino fino a quote inferiori ai 2000 metri in alcuni settori. Le precipitazioni più abbondanti si sono concentrate tra Val d’Ultimo, Passiria e Ridanna, dove sono stati registrati accumuli tra i 20 e i 30 mm di pioggia. Sul resto del territorio i quantitativi sono risultati più contenuti, generalmente compresi tra 5 e 10 mm, come riporta il meteorologo provinciale Dieter Peterlin.

“Queste ondate di aria fredda non sono una rarità a giugno, ed è per questo che prendono il nome di Freddo delle pecore“, ricorda Peterlin. Un tempo, infatti, questo calo termico a giugno risultava pericoloso per le pecore appena tosate. “Proprio come i Santi di Ghiaccio a metà maggio, questi ritorni del freddo non rispettano una data fissa, ma arrivano a volte prima, a volte dopo e a volte per nulla. Quest’anno, sia i Santi di ghiaccio che il Freddo delle pecore sono stati casualmente puntuali“. Nei prossimi giorni le temperature torneranno a salire, da domenica si sfioreranno i +30°C.

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