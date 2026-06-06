Obesità, Pfizer accelera sul farmaco mensile che punta a cambiare la terapia

Si chiama berobenatide, noto anche come PF’3944, ed è un farmaco anti-obesità sperimentale che Pfizer sta sviluppando come agonista GLP-1 potenzialmente primo della sua classe con somministrazione mensile. L’azienda americana ha reso noti oggi i risultati dettagliati di diversi studi di fase 2b per la determinazione del dosaggio, dati che sembrano confermare il potenziale della molecola nella gestione cronica del peso. Le nuove evidenze sono state presentate in un simposio durante l’86ª Sessione scientifica dell’American Diabetes Association, l’Ada, e supportano, secondo Pfizer, la strategia di dosaggio bassa, media e alta pianificata per la fase 3. Il quadro clinico emerso dagli studi rafforza l’ipotesi che berobenatide possa offrire una perdita di peso competitiva con un profilo di tollerabilità favorevole e una modalità di trattamento meno frequente rispetto agli attuali regimi settimanali.

I dati Vesper-1, Vesper-2 e Vesper-3 sostengono la somministrazione mensile

Secondo quanto spiegato dall’azienda americana, “i dati degli studi di Fase 2b Vesper-1, 2 e 3, sia con somministrazione settimanale che mensile, in partecipanti con obesità o sovrappeso, con o senza diabete di tipo 2, forniscono una prova di concetto” per una “somministrazione mensile in grado di garantire una perdita di peso competitiva; dimostrano una tollerabilità favorevole, inclusi bassi eventi avversi gastrointestinali” ed “evidenziano il potenziale della somministrazione mensile in una formulazione di facile utilizzo per il paziente, con un volume di iniezione molto ridotto di 0,5 mL, che offre vantaggi in termini di praticità e scalabilità”.

Vesper-1, perdita di peso del 15,9% a 32 settimane senza plateau osservato

I risultati della prima esperienza clinica con la dose settimanale massima di berobenatide, molecola acquisita dalla biotech Metsera, vengono presentati per la prima volta oggi. I dati di un’estensione esplorativa di 32 settimane dello studio di fase 2b Vesper-1 hanno mostrato una perdita di peso non aggiustata per placebo del 15,9% senza plateau osservato a 32 settimane di trattamento nei partecipanti che sono passati dal placebo a 2,4 mg di berobenatide a settimana.

Lo studio Vesper-1 sta valutando la somministrazione settimanale di berobenatide in adulti con obesità o sovrappeso e include la Parte B, disegnata per valutare la durata della perdita di peso e l’impatto del passaggio da una somministrazione settimanale a regimi di dosaggio meno frequenti, incluso quello mensile.

Questo aspetto rappresenta uno dei punti più osservati del programma clinico, perché collega l’efficacia della fase di trattamento settimanale alla possibilità di mantenere il beneficio con una strategia più comoda e potenzialmente più sostenibile.

Pfizer prepara un programma di fase 3 con 10 studi

“Negli studi di Fase 2b, berobenatide ha dimostrato una perdita di peso continua e ininterrotta a tutti i dosaggi selezionati per la Fase 3, mantenendo al contempo un profilo di tollerabilità favorevole durante il passaggio da una dose di mantenimento settimanale a una mensile”, ha dichiarato Jim List, Chief Internal Medicine Officer di Pfizer. “Questi dati evidenziano il potenziale di berobenatide” per diventare “primo GLP-1 a somministrazione mensile approvato e supportano il nostro ampio programma di Fase 3 che comprende 10 studi per la gestione cronica del peso e le comorbilità correlate all’obesità”.

Il programma di fase 3 previsto da Pfizer comprende dunque 10 studi dedicati alla gestione cronica del peso e alle comorbilità associate all’obesità. Tra queste vengono indicate l’osteoartrite del ginocchio e l’apnea ostruttiva del sonno, condizioni strettamente legate al carico clinico dell’eccesso ponderale e alla necessità di interventi terapeutici prolungati.

Vesper-3, mantenimento mensile negli adulti senza diabete di tipo 2

Oltre ai dati di Vesper-1, vengono presentati oggi anche i risultati dettagliati dello studio di fase 2b Vesper-3, precedentemente pubblicato. Questo studio valuta la somministrazione mensile di berobenatide a scopo di mantenimento in adulti con obesità o sovrappeso senza diabete di tipo 2.

La valutazione del mantenimento mensile è uno degli snodi principali dello sviluppo clinico del farmaco, perché mira a verificare se una molecola della classe GLP-1 possa mantenere il controllo del peso con una frequenza di somministrazione ridotta. La formulazione descritta da Pfizer, con un volume di iniezione molto ridotto di 0,5 mL, viene indicata come un possibile vantaggio in termini di praticità e scalabilità.

Vesper-2, riduzioni dose-dipendenti di peso e glicata nel diabete di tipo 2

Nel programma clinico rientra anche lo studio di fase 2b Vesper-2, che ha valutato la somministrazione settimanale di berobenatide in adulti con obesità o sovrappeso e diabete di tipo 2. In questo caso, i dati hanno “mostrato riduzioni dose-dipendenti rispetto al basale sia per il peso corporeo che per l’emoglobina glicata”.

Il risultato è particolarmente rilevante perché riguarda una popolazione in cui la gestione del peso e il controllo metabolico sono strettamente collegati. La riduzione dell’emoglobina glicata accanto alla perdita di peso rafforza il razionale dello sviluppo di berobenatide anche nei soggetti con diabete di tipo 2, sempre nel contesto degli studi clinici in corso.

Tollerabilità e aderenza, il nodo della terapia di lungo periodo

La tollerabilità resta uno degli aspetti centrali nello sviluppo dei farmaci per la gestione cronica del peso. Pfizer sottolinea che i dati degli studi di fase 2b dimostrano una tollerabilità favorevole, inclusi bassi eventi avversi gastrointestinali, elemento rilevante per una classe terapeutica nella quale la gestione degli effetti collaterali può influenzare la prosecuzione della terapia.

La possibilità di passare da una dose di mantenimento settimanale a una mensile viene presentata come un potenziale elemento di semplificazione del trattamento. In un’area terapeutica come l’obesità, caratterizzata da una gestione di lungo periodo, la praticità della somministrazione può diventare parte integrante della strategia clinica.

John B. Buse: gestione del peso come impegno per tutta la vita

“La gestione del peso”, ha osservato John B. Buse, professore di Medicina alla University of North Carolina School of Medicine di Chapel Hill, “è un impegno che dura tutta la vita e gli ostacoli alla prosecuzione della terapia a lungo termine sono altrettanto importanti quanto la terapia stessa. Un crescente numero di studi dimostra che il berobenatide garantisce una significativa perdita di peso con un profilo di buona tollerabilità, a seguito del passaggio dalla somministrazione settimanale a quella mensile, come emerso dagli studi di Fase 2b. Se approvato, ha il potenziale per essere non solo efficace, ma anche pratico e sostenibile nella vita reale”.

Le parole di Buse mettono al centro il tema della continuità terapeutica, che nel trattamento dell’obesità può pesare quanto l’efficacia iniziale. La prospettiva di un GLP-1 mensile come berobenatide si inserisce quindi in un contesto in cui efficacia, tollerabilità, semplicità di somministrazione e sostenibilità nel tempo sono elementi sempre più interdipendenti.

Berobenatide verso la fase 3 nella gestione cronica del peso

I dati presentati all’Ada consolidano il percorso di berobenatide verso la fase 3, con una strategia di dosaggio bassa, media e alta già pianificata. Il profilo che emerge dagli studi Vesper-1, Vesper-2 e Vesper-3 combina perdita di peso, mantenimento del trattamento, tollerabilità favorevole e potenziale semplificazione della somministrazione.

Pfizer punta a verificare su scala più ampia se berobenatide possa diventare il primo agonista GLP-1 a somministrazione mensile approvato per la gestione cronica del peso. La fase successiva del programma clinico sarà decisiva per definire il ruolo del farmaco sperimentale in un settore in rapida evoluzione, dove la domanda di terapie efficaci, pratiche e sostenibili continua a crescere.