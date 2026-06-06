Occhi puntati a Ovest: in arrivo il magico bacio cosmico tra i 2 pianeti più luminosi

Preparatevi a puntare gli occhi al cielo per uno degli eventi astronomici più affascinanti e attesi del 2026. Venere e Giove, i 2 pianeti più luminosi della nostra volta celeste, si renderanno protagonisti di un incontro ravvicinato che promette di lasciare senza fiato. Lo spettacolo andrà in scena per diverse serate consecutive, offrendo a chiunque la meravigliosa possibilità di ammirare questa straordinaria danza cosmica a occhio nudo, senza alcuna necessità di attrezzature professionali. Il momento migliore per godersi appieno la magia sarà tra il 9 e l’11 giugno, quando i 2 corpi celesti sembreranno quasi toccarsi, creando un quadro mozzafiato sullo sfondo del crepuscolo. Basterà trovare un luogo panoramico con la visuale libera per assistere a un capolavoro.

Quando e come osservare l’incontro celestiale

Per assistere a questa magnifica congiunzione, bisognerà rivolgere lo sguardo verso Ovest durante il crepuscolo. La finestra temporale ideale si aprirà tra 45 minuti e 2 ore dopo il tramonto di martedì 9 giugno, sebbene anche le serate immediatamente precedenti e successive offriranno una vista praticamente identica. In quella data specifica, i 2 mondi appariranno separati da appena 1.6 gradi, uno spazio pari a circa 3 volte la larghezza di una Luna Piena. Per misurare concretamente questa distanza nel firmamento, vi basterà tenere 1 dito indice o 2 mignoli affiancati alla distanza del vostro braccio teso. Questa vicinanza apparente rende l’evento perfetto per essere inquadrato comodamente anche nel campo visivo di un normale binocolo.

L’illusione ottica dello Spazio profondo

Sebbene appaiano a un passo l’uno dall’altro, questa vicinanza è in realtà una meravigliosa illusione ottica. Giove, essendo un pianeta esterno rispetto alla Terra, si troverà a una distanza di ben 6 unità astronomiche, ovvero 6 volte la distanza che ci separa dal Sole. Venere, invece, essendo un pianeta interno, sarà a sole 1.2 unità astronomiche da noi, risultando quindi 5 volte più vicino rispetto al gigante gassoso. La meccanica del nostro Sistema Solare spiega facilmente il fenomeno, poiché Venere sta sorgendo nella nostra prospettiva visiva, mentre Giove si sta allontanando. I tempi di orbita attorno al Sole sono nettamente differenti: Venere impiega 224.7 giorni, la Terra 365.25 giorni e Giove ben 11.86 anni. A causa di queste diverse velocità di crociera nello Spazio, la Terra si sta attualmente allontanando da Giove, che scomparirà nel bagliore solare il 29 luglio, mentre la più veloce Venere si sta avvicinando a noi, dominando la scena estiva.

Una brillantezza che domina la sera

Oltre a trovarsi più vicino al nostro pianeta, Venere si mostrerà anche immensamente più brillante. Durante i giorni della congiunzione, Venere brillerà con una magnitudine di -3.9, mentre Giove si attesterà a -1.7. Considerando che in astronomia un valore minore indica una maggiore luminosità, questo significa che Venere apparirà circa 7.5 volte più luminoso del suo compagno di viaggio. Tale differenza è dovuta alla minore distanza e alla spessa coltre di nubi venusiana che riflette un’enorme quantità di luce proveniente dal Sole. L’evento è perfettamente visibile a occhio nudo o con un binocolo, ma l’uso di un buon telescopio da cortile potrebbe svelare ulteriori sorprese, permettendovi di scorgere i 4 grandi satelliti galileiani di Giove, ovvero Ganimede, Europa, Callisto e Io, allineati come punti di luce accanto al pianeta gigante. Chi volesse scattare fotografie avrà un’occasione d’oro, mentre per la prossima grande congiunzione bisognerà attendere il 15 novembre, quando Giove e Marte si troveranno a soli 1.2 gradi di distanza prima dell’alba.