Oltre il Sistema Solare: così le vele solari cambieranno i viaggi nello Spazio

L’esplorazione umana si è storicamente basata sulla straordinaria capacità di dominare gli elementi naturali per superare i confini del mondo conosciuto. Così come gli antichi navigatori sfruttavano il soffio del vento per solcare gli oceani e scoprire nuove terre inesplorate, gli astronauti del domani potrebbero viaggiare attraverso le vastità dello Spazio profondo cavalcando direttamente la luce del Sole. La prospettiva di utilizzare gigantesche vele propulse dall’impatto dei fotoni per colmare distanze attualmente inimmaginabili sta rapidamente uscendo dal regno della fantascienza per trasformarsi in un traguardo ingegneristico assolutamente concreto. Secondo un’approfondita ricerca appena pubblicata sulle pagine della celebre rivista Acta Astronautica e coordinata dall’esperto Debdut Sengupta dell’Imperial College di Londra, potremmo assistere al lancio delle prime vere sonde a vela destinate a esplorare gli estremi confini del Sistema Solare in un tempo massimo di 20 anni, segnando l’inizio di una rivoluzione per i viaggi interstellari.

I progetti del passato e le sfide attuali

L’idea di sfruttare la pressione della radiazione luminosa come forza motrice per spingere veicoli spaziali circola da decenni all’interno della comunità scientifica. Il progetto Breakthrough Starshot, presentato nel 2016, puntava a inviare uno sciame di minuscole sonde verso Proxima Centauri, la stella più vicina alla Terra. L’ambizioso piano prevedeva di illuminare da terra delle enormi vele con dei laser estremamente potenti, i cui fotoni avrebbero fornito una spinta costante fino a far raggiungere ai veicoli velocità vertiginose. Questa soluzione tecnica si è rivelata estremamente complessa ed è attualmente a corto di finanziamenti adeguati per proseguire a pieno ritmo. Nonostante gli ostacoli economici e le difficoltà realizzative, il ricercatore Sengupta conferma che questa tecnologia rappresenta ancora la scommessa più promettente per il futuro dell’esplorazione.

Tuffarsi verso il Sole e fare kitesurf cosmico

Gli autori della ricerca evidenziano alcune strategie vincenti che delineano le prossime tappe di questo affascinante percorso. Tra i progetti più innovativi spiccano le missioni Svarog e Solar Cruiser, concepite rispettivamente da un gruppo di studenti dell’Imperial College di Londra e dagli ingegneri della NASA. La missione Svarog propone un approccio audace che consiste nel far avvicinare una sonda a pochissima distanza dal Sole, per poi dispiegare rapidamente la vela. Questa manovra permetterebbe al veicolo di ricevere una colossale accelerazione generata dall’effetto combinato dell’immensa forza gravitazionale e dalla violenta spinta della radiazione luminosa. Un mix energetico di tale portata consentirebbe al veicolo spaziale di raggiungere i margini estremi del nostro Sistema Solare in un solo anno di viaggio. La missione Solar Cruiser adotterebbe una tattica diametralmente opposta, funzionando come una sorta di aquilone cosmico capace di fare kitesurf nel vuoto. La sua speciale vela manterrebbe la sonda in perfetto equilibrio in un punto preciso, calibrando magistralmente la forza di attrazione della stella con la spinta della radiazione in arrivo. Queste 2 missioni profondamente diverse serviranno per mettere alla prova le immense sfide ingegneristiche legate ai materiali, aprendo definitivamente la strada a traguardi ancora più straordinari come il futuro trasporto di esseri umani.