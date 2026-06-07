Paura in Danimarca-Ucraina: nuovo collasso in campo per il danese Eriksen | VIDEO

Nuovi attimi di paura per il calciatore Christian Eriksen. Il giocatore danese è crollato a terra dopo essersi toccato il petto durante il secondo tempo dell’amichevole con l’Ucraina: come riportano i media locali, il giocatore fortunatamente è cosciente, mentre la partita è stata definitivamente sospesa. Il direttore di gara ha immediatamente interrotto il gioco al 65′ minuto per consentire l’intervento dei sanitari, mentre compagni di squadra e avversari si sono raccolti attorno al centrocampista danese per impedire la ripresa di immagini. “Il giocatore è cosciente e sta proseguendo bene dopo l’accaduto“, scrive la federazione danese in un comunicato.

La scena ha riportato immediatamente alla mente il tragico episodio a Euro 2021, quando Eriksen, centrocampista classe 1992 e ora sotto contratto con il Wolfsburg, era collassato per un arresto cardiaco. Da allora gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo.

Le parole del medico

“Christian sta bene ed è uscito dal campo da solo. A mio avviso, il pacemaker ha risposto come avrebbe dovuto. È stato brevemente privo di sensi, ma ha ripreso conoscenza molto rapidamente e lo abbiamo contattato subito“. È quanto fa sapere in un post sui social Morten Boesen, medico della nazionale di calcio della Danimarca, dando aggiornamenti sulle condizioni di Eriksen. “Ora si sottoporrà ad ulteriori esami in ospedale per determinare la causa dell’incidente. Siamo in contatto costante con lui e con i medici dell’ospedale”, ha aggiunto, “ma Christian sta bene e mi ha chiesto di mandare i suoi saluti a tutti i giocatori e di dire loro che sta bene“.