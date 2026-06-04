Piccolo aereo precipita e si spezza in due vicino a Pola: 4 morti e 2 dispersi in Croazia

Un piccolo aereo, ancora non identificato, è precipitato poco dopo le 11 di questa mattina nei pressi di Medolino (Medulin in croato), in Istria, nella zona di Campanoži, area disabitata non lontano da Pola. La Polizia istriana ha confermato l’incidente, senza fornire altri dettagli. La stampa scrive della morte di almeno quattro persone, mentre altre due risulterebbero disperse. Sul posto sono intervenuti tempestivamente Polizia, Vigili del Fuoco e personale del pronto soccorso. Il velivolo sarebbe decollato dalla Germania e, secondo fonti locali, il volo non sarebbe stato comunicato alle autorità croate. Il pilota Nijaz Delić, che utilizza l’aeroporto sportivo di Medulin, ha dichiarato ai media locali che l’aereo, per ragioni ancora ignote, avrebbe eseguito una spirale prima di schiantarsi al suolo. L’impatto avrebbe spezzato il velivolo in due parti. Secondo le prime informazioni non ufficiali, le vittime sarebbero cittadini stranieri.