Pisa, incendio in capannone industriale: prosegue l’intervento dei Vigili del Fuoco | VIDEO

Fiamme in uno stabilimento per la lavorazione della plastica nella zona industriale. Rinforzi da più province e droni per il monitoraggio dall’alto

Pisa, incendio in capannone industriale: prosegue l'intervento dei Vigili del Fuoco
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Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato intorno alle 09:20 in un capannone della zona industriale di Pisa, adibito alla lavorazione di materiale plastico. Le fiamme hanno rapidamente coinvolto l’intera struttura. Sul posto sono impegnate diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Corpo nazionale, supportate da rinforzi giunti dai comandi di Lucca, Pistoia e Livorno. È inoltre previsto l’arrivo di un’autobotte dal comando di Massa Carrara per potenziare la disponibilità idrica necessaria alle operazioni.

Per migliorare il coordinamento degli interventi è stato attivato anche il nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), che sta impiegando droni per il monitoraggio aereo del rogo. Le immagini dall’alto consentono di seguire in tempo reale l’evoluzione dell’incendio e di indirizzare con maggiore efficacia gli interventi delle squadre a terra. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.

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