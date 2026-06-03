Ponte sullo Stretto, nuova accelerazione nel cronoprogramma: obiettivo delibera Cipess entro fine mese, si avvicina l’inizio dei lavori

Il progetto per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina entra in una fase cruciale, delineando una precisa scansione temporale che promette di mutare radicalmente l’assetto infrastrutturale delle regioni coinvolte. I vertici della società incaricata della gestione dell’opera hanno confermato la forte determinazione nel rispettare le scadenze prefissate, evidenziando una serie di passaggi amministrativi strategici già portati a compimento e anticipando le mosse imminenti che guideranno l’apertura effettiva dei cantieri sul territorio.

La scadenza strategica del Cipess e il quadro autorizzativo

Il percorso amministrativo legato alla costruzione del collegamento stabile tra Calabria e Sicilia vede una mobilitazione totale delle strutture tecniche e istituzionali. La governance della società è attivamente impegnata nel coordinamento con i principali organi di controllo e regolazione nazionali per garantire la piena conformità e la solidità finanziaria dell’opera. Questo sforzo congiunto punta a sbloccare il prossimo fondamentale passaggio deliberativo, previsto per la conclusione del mese corrente, che rappresenterà il via libera definitivo per le successive macro-fasi del progetto.

Le ultime importanti novità e lo stato dell’arte dell’infrastruttura sono stati illustrati direttamente da Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, il quale è intervenuto oggi a “Italia No Limits”, il programma di approfondimento condotto da Roberto Poletti sulle frequenze di Giornale Radio. Nel corso dell’intervista radiofonica, l’amministratore delegato ha tracciato un bilancio chiaro dei traguardi intermedi raggiunti e ha voluto fare chiarezza anche in merito ai rapporti con le istituzioni comunitarie, smentendo categoricamente i timori legati a possibili rallentamenti burocratici o sanzioni internazionali.

A tal proposito, Pietro Ciucci ha rilasciato dichiarazioni testuali che confermano lo stato di avanzamento dei lavori e la regolarità delle procedure in corso: “Stiamo lavorando forte, con decisione, per rispettare il cronoprogramma che ci siamo dati. Abbiamo già ottenuto risultati importanti, dall’accordo di programma registrato dalla Corte dei Conti al parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti sul piano finanziario. Stiamo lavorando con il Consiglio superiore dei lavori pubblici e siamo in contatto continuo e giornaliero con l’Europa, alla quale abbiamo fornito ulteriori informazioni e chiarimenti. Non c’è nessuna procedura di infrazione sul progetto Ponte. Tutta la macchina è in movimento e questo ci deve consentire di tornare al Cipess per una nuova delibera entro la fine di questo mese“.

L’avvio della fase realizzativa e i primi cantieri sul territorio

La transizione dalle fasi puramente pianificatorie all’effettiva operatività sul campo costituisce l’elemento di maggiore rilevanza per i cittadini e per il tessuto economico locale. Il passaggio alla fase realizzativa è strettamente vincolato al rispetto delle tempistiche di registrazione da parte della magistratura contabile, che dovrebbero seguire i normali canali previsti dalla legge. Se l’iter si manterrà all’interno dei binari ordinari, l’orizzonte temporale per l’apertura dei primi cantieri fisici è già stato fissato per la parte finale dell’anno in corso, segnando l’avvio formale delle operazioni di ingegneria e di adeguamento del territorio.

La pianificazione strategica non si limiterà alla sola struttura sospesa, ma comprenderà un esteso programma di interventi propedeutici e di opere compensative destinate a migliorare i servizi essenziali delle aree urbane direttamente interessate dall’infrastruttura. Le attività iniziali sul territorio si concentreranno sulla messa in sicurezza delle aree, sulle indagini preventive e sulla risoluzione delle interferenze di rete, anticipando i lavori di costruzione veri e propri e fornendo risposte concrete alle necessità espresse dalle comunità locali.

Entrando nel dettaglio del piano operativo e delle tempistiche stabilite per le prime opere sul territorio, l’amministratore delegato Pietro Ciucci ha aggiunto testualmente: “Se i tempi di registrazione della Corte dei Conti saranno quelli ordinari e se riusciremo a rispettare le scadenze che ci siamo dati, nell’ultimo trimestre del 2026 passeremo alla fase realizzativa. Questo significherà avviare sia la progettazione esecutiva sia le prime attività sul territorio: bonifiche belliche, indagini archeologiche, risoluzione delle interferenze, allestimento dei campi base e realizzazione delle prime opere richieste dai territori di Messina e Villa San Giovanni. Sono interventi che riguardano reti idriche, strade e illuminazione e che ci auguriamo possano essere percepiti dai cittadini come un primo effetto positivo di questa grande opera“.

I benefici infrastrutturali immediati per i comuni dello Stretto

L’approccio logistico integrato adottato per la gestione del progetto mira a fare in modo che la presenza dei cantieri sia accompagnata da un immediato valore aggiunto per la popolazione locale. La realizzazione delle opere richieste dalle amministrazioni comunali di Messina e Villa San Giovanni permetterà infatti di modernizzare le sottostrutture urbane prima ancora del completamento del grande collegamento stabile. L’ammodernamento delle reti idriche, il potenziamento dell’illuminazione pubblica e la riqualificazione delle infrastrutture stradali rappresentano i primi tasselli di un piano di sviluppo che intende mitigare l’impatto logistico dell’allestimento dei campi base, trasformando l’avvio della costruzione in un’opportunità immediata di rilancio e di miglioramento della qualità della vita per i residenti delle due sponde.