Previsioni Meteo Lombardia: 2 Giugno con forte maltempo, 3 impulsi perturbati in poche ore

Una nuova fase di maltempo interesserà la Lombardia nei prossimi giorni a causa dell’arrivo di perturbazioni di origine nordatlantica. Dopo un avvio di settimana ancora in parte soleggiato ma con primi rovesci, il tempo peggiorerà sensibilmente nella giornata di domani, 2 giugno, Festa della Repubblica, con temporali anche intensi e un calo delle temperature. Seguirà una breve parentesi più stabile a metà settimana, prima di un nuovo peggioramento atteso tra giovedì e venerdì. “Una perturbazione nord-atlantica in arrivo all’inizio della settimana porterà tempo via via più instabile sulla Lombardia. A metà settimana si prevede una situazione meteorologica debolmente stabile prima che un’ampia struttura depressionaria sull’Europa nord-occidentale influenzi le condizioni meteorologiche anche sul Nord Italia“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

Oggi, lunedì 1° giugno, “generalmente soleggiato con isolati rovesci o temporali pomeridiani specie sulle zone orientali delle Prealpi e della pianura. Temperature massime ancora elevate, in pianura tra 28 e 33°C. In serata aumento della nuvolosità sui settori nord-occidentali“. Domani martedì 2 giugno, Festa della Repubblica, “il cielo sarà prevalentemente nuvoloso o molto nuvoloso. Nella notte e al primo mattino è atteso un primo impulso di acquazzoni sparsi sui settori settentrionali, non si esclude qualche fenomeno anche sulla pianura occidentale. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio si prevede un secondo passaggio di rovesci e temporali, da ovest verso est, e in serata un terzo impulso di precipitazioni sparse o diffuse a partire dai settori occidentali, in transito verso est; localmente possibili fenomeni anche di moderata o forte intensità, accompagnati da forti raffiche di vento e grandine. Temperature in calo“.

Mercoledì 3 “miglioramento del tempo con molto spazio per il sole. Locali rovesci o temporali specie sulle Prealpi orientali nel pomeriggio. Vento settentrionale in rinforzo con possibili forti raffiche in quota, ma anche sulla pianura occidentale e nelle valli esposte, a carattere di Foehn. Giovedì 4, ampie schiarite e generale assenza di precipitazioni fino alla sera quando una nuova perturbazione si avvicinerà. Venerdì 5 sono attesi due impulsi di precipitazioni diffuse per una terza perturbazione in arrivo da ovest“, concludono gli esperti Arpa.

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