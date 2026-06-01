Previsioni Meteo Veneto: 2 Giugno rovinato dal maltempo, attesi fenomeni intensi

Tra il 2 giugno, Festa della Repubblica, e mercoledì 3 giugno, il Veneto sarà interessato da un progressivo aumento dell’instabilità atmosferica, con l’arrivo di rovesci e temporali anche intensi. La regione, inserita in un contesto di variabilità atmosferica legata al transito di saccature e temporanei richiami anticiclonici, vivrà alcuni giorni caratterizzati da alternanza tra schiarite e maltempo, con fenomeni localmente intensi. “Dal pomeriggio di martedì 2 aumento delle condizioni di instabilità con probabili rovesci e temporali fino al pomeriggio di mercoledì 3; saranno possibili locali fenomeni intensi (rovesci, forti raffiche e locali grandinate) e quantitativi localmente consistenti“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Si susseguono dai quadranti occidentali moderate saccature e temporanei promontori anticiclonici; per il Veneto ne consegue un periodo di variabilità con temperature prossime alla norma e alcune fasi di pioggia, in particolare nelle ore a cavallo tra martedì e mercoledì“.

Oggi tempo variabile, con significative schiarite alternate a degli addensamenti nuvolosi; alcune fasi di precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, in diradamento soprattutto di sera e a partire dalle zone costiere; non si escludono occasionali fenomeni intensi su Prealpi e fascia pedemontana; temperature in calo rispetto a domenica, specie riguardo ai valori massimi, con valori prossimi alla norma.

Domani cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, con fasi di schiarita più probabili fino al mattino.

Precipitazioni. Assenti nelle prime ore e poi crescente probabilità di fenomeni in vari casi a carattere di rovescio o temporale, più diffusi in pianura, con alcuni possibili fenomeni intensi.

Temperature. Prevale un po’ di diminuzione, specie riguardo alle massime in montagna, a fronte di qualche locale lieve controtendenza in pianura.

Venti. In quota sud-occidentali, da moderati a localmente tesi; altrove deboli salvo occasionali moderati rinforzi, con direzione prevalente dai quadranti orientali in pianura e variabile nelle valli.

Mare. Da quasi calmo a poco mosso, anche mosso al largo di sera.

Mercoledì 3 inizialmente cielo nuvoloso o molto nuvoloso, poi tempo variabile con addensamenti nuvolosi alternati a significative schiarite.

Precipitazioni. Fasi di fenomeni sparsi anche a carattere di rovescio o temporale.

Temperature. Prevale un po’ di diminuzione a fronte di qualche locale lieve controtendenza, per le minime su zone prealpine e pedemontane, per le massime in quota.

Venti. In quota dai quadranti nord-occidentali, perlopiù moderati ma di sera anche tesi sulle Dolomiti; altrove deboli salvo occasionali moderati rinforzi, con direzione variabile.

Mare. Al largo nelle primissime ore molto mosso, per il resto da mosso a poco mosso.

Giovedì 4 variabilità, con spazi di sereno più ampi all’inizio e maggiori addensamenti nuvolosi verso la fine della giornata, associati ad alcune probabili precipitazioni anche con rovesci o temporali più che altro sulle zone centro-settentrionali; per le temperature minime, contenute variazioni di carattere locale con prevalenza di leggere diminuzioni; temperature massime un po’ in aumento, salvo locali leggere controtendenze.

Venerdì 5 cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, pur con alcune schiarite; a tratti precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale; per le temperature sono attese contenute variazioni di carattere locale, ma con prevalenza di aumenti per le minime in montagna e diminuzioni per le massime ad ovest.

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