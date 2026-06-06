Previsioni Meteo Veneto: pressione in aumento e temperature in risalita

Fino a lunedì 8 giugno, pressione in aumento sul Veneto, ma la circolazione non diverrà pienamente anticiclonica; le temperature in risalita saranno la caratteristica meteorologica saliente. Da martedì 9, il Veneto sarà interessato dalla parte più meridionale di una depressione attualmente con nucleo tra Groenlandia e Gran Bretagna; aumento della probabilità di piogge, specie su rilievi e zone limitrofe. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Sabato 6

Di pomeriggio alternanza di nuvole e rasserenamenti con piovaschi sparsi e rovesci locali a tratti. Di sera cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature con andamento irregolare e differenze anche sensibili rispetto a venerdì, non distanti dalla media.

Domenica 7

Cielo: Cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, sui monti di pomeriggio a tratti nuvoloso.

Precipitazioni: Sui monti di pomeriggio probabilità medio-bassa (25-50%) per piovaschi/rovesci/temporali locali, per il resto assenti.

Temperature: In aumento anche sensibile rispetto a sabato, sopra la media in modo leggero/moderato.

Venti: Deboli/moderati, in alta montagna da sud-ovest e altrove con direzione variabile.

Mare: Poco mosso.

Lunedì 8

Cielo: Cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, sui monti di pomeriggio a tratti nuvoloso.

Precipitazioni: Sui monti di pomeriggio probabilità medio-bassa (25-50%) per piovaschi/rovesci/temporali locali, per il resto assenti.

Temperature: In aumento leggero/moderato rispetto a domenica.

Venti: Deboli/moderati, in alta montagna da sud-ovest e altrove con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Martedì 9

Annuvolamenti e schiarite con delle piogge più probabilmente su rilievi e zone limitrofe. Temperature in aumento di notte e in calo di giorno.

Mercoledì 10

Sulla pianura annuvolamenti e schiarite con delle piogge più probabilmente in prossimità dei rilievi. Sui monti nuvoloso e piovoso. Temperature in calo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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