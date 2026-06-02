Previsioni Meteo Veneto: settimana dinamica con diversi impulsi instabili

Settimana dinamica sul Veneto per il susseguirsi di diversi impulsi instabili. Martedì 2 giugno, l’arrivo di una saccatura da nord-ovest, associata ad avvezione di aria fredda in quota, determinerà un rapido calo della pressione, con conseguente fase di marcata instabilità, con frequenti rovesci e temporali localmente anche intensi. Mercoledì la perturbazione terminerà il suo transito verso est, con ancora precipitazioni diffuse, specie nella notte/prime ore, poi più sporadiche e discontinue. Giovedì permarranno in quota correnti sud-occidentali determinando condizioni di variabilità, con qualche sporadica precipitazione nel pomeriggio, più diffuse ad ovest a fine giornata. Venerdì 5 giugno, transiterà un secondo impulso perturbato al mattino, con ulteriori precipitazioni diffuse, seguito da condizioni di variabilità fino a sabato. Le temperature si manterranno nella media del periodo.

Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto, che segnala in particolare “nel pomeriggio/sera di martedì 2 e fino alle primissime ore di mercoledì 3, tempo instabile/perturbato, con rovesci e temporali a tratti diffusi; saranno probabili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento e locali grandinate), con quantitativi di precipitazione consistenti o localmente abbondanti specie su Prealpi e pianura”.

Pomeriggio/sera di Martedì 2

In prevalenza nuvoloso a molto nuvoloso. Crescente instabilità, con probabilità di fenomeni a partire da ovest, con frequenti rovesci o temporali, specie nel pomeriggio/sera e in pianura; probabili fenomeni intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate), con quantitativi consistenti o localmente abbondanti. Temperature massime in calo. Venti in quota sud-occidentali, da moderati a tesi. Su costa e pianura limitrofa venti da est/sud-est moderati a tratti tesi, nell’interno della pianura, deboli/moderati da nord-est. Rinforzi di vento in occasione di eventi temporaleschi.

Mercoledì 3

Cielo: Nella notte fino alle prime ore nuvoloso o molto nuvoloso, poi tempo variabile, con addensamenti nuvolosi alternati ad ampie schiarite.

Precipitazioni: Nella notte fino alle prime ore del mattino diffuse, con rovesci e temporali, che localmente potrebbero risultare intensi, ultimi fenomeni al primo mattino verso est. In seguito permarranno condizioni di variabilità, con probabili precipitazioni più sporadiche e discontinue, specie sulle zone interne, localmente a carattere di rovescio o temporale.

Temperature: Senza notevoli variazioni.

Venti: In quota tesi dai quadranti settentrionali. In pianura in prevalenza deboli/moderati da ovest, salvo ingresso di venti da nord-est sulla costa nel corso della mattinata, che soffieranno con intensità a tratti tesa; in seguito deboli variabili.

Mare: Poco mosso, a tratti mosso al mattino; moto ondoso in attenuazione nel pomeriggio.

Giovedì 4

Cielo: Inizialmente sereno o poco nuvoloso, poi irregolarmente nuvoloso con schiarite. Dalla sera nuovo aumento della nuvolosità a partire da ovest.

Precipitazioni: Al mattino assenti, nel pomeriggio saranno probabili sporadici fenomeni su zone montane e pedemontane, occasionalmente anche sulle zone interne della pianura, altrove generalmente assenti. Verso fine giornata nuova fase di precipitazioni diffuse a partire da ovest, con rovesci e temporali.

Temperature: Minime senza variazioni di rilievo, massime stazionarie o in locale aumento in pianura.

Venti: In quota tesi da sud-ovest, in rinforzo in serata. Sulla costa Scirocco moderato, a tratti teso, specie in serata; nell’entroterra della pianura venti da nord-est deboli/moderati.

Mare: In prevalenza poco mosso.

Venerdì 5

Nella notte fino a parte della mattinata in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, con precipitazioni diffuse su zone montane, pedemontane e settentrionali della pianura, altrove sparse. In seguito irregolarmente nuvoloso, con schiarite e precipitazioni generalmente assenti o al più locali in pianura, in possibile ripresa sulle zone montane nel pomeriggio. Temperature senza notevoli variazioni. Venti in quota dai quadranti settentrionali tesi fino alle prime ore in successiva attenuazione; in pianura fino al primo mattino deboli/moderati da ovest/sud-ovest, a tratti tesi sulla costa, in successiva rotazione da nord-est, con rinforzi sulla costa.

Sabato 6

Tempo variabile, con nubi irregolari alternate a schiarite. Saranno possibili sporadiche precipitazioni, specie sulle zone interne. Temperature senza notevoli variazioni. Venti in quota moderati da sud-ovest, in pianura in prevalenza dai quadranti orientali inizialmente moderati, poi deboli.

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