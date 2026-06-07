Previsioni meteo Veneto: temperature in rialzo fino a lunedì, instabilità da martedì

Fino a lunedì si prevedono valori di pressione in aumento, pur senza una circolazione atmosferica completamente anticiclonica. Le temperature in risalita saranno la caratteristica meteorologica più rilevante di questo periodo. Nel dettaglio, il pomeriggio e la sera di domenica 7 si prevede un’alternanza di nuvole e rasserenamenti, con piogge sparse sui monti e locali su pedemontana e zone limitrofe. Si tratterà principalmente di piovaschi e rovesci, con la possibilità di temporali sui rilievi. Le temperature risulteranno leggermente o moderatamente più alte rispetto a sabato e alla media stagionale. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto sulle previsioni in Veneto.

Lunedì 8: cielo sereno e temperature in aumento

Lunedì il cielo sarà sereno o poco nuvoloso fino al mattino, per poi diventare dal pomeriggio parzialmente nuvoloso, con i monti a tratti nuvolosi. Le precipitazioni in montagna avranno una probabilità medio-bassa (25-50%) sulle Dolomiti per piogge sparse e bassa (5-25%) sulle Prealpi per piogge locali; si tratterà di piovaschi, rovesci e temporali, mentre altrove le precipitazioni saranno assenti. Le temperature saranno in aumento leggero o moderato rispetto a domenica, con valori sopra la media, anche di molto nel pomeriggio. I venti saranno deboli o moderati, da ovest in alta montagna e di direzione variabile altrove. Il mare risulterà calmo.

Martedì 9: aumento della probabilità di piogge

Martedì il Veneto sarà interessato dalla parte più meridionale di una depressione attualmente con nucleo tra Groenlandia e Gran Bretagna, con conseguente aumento della probabilità di piogge, specie su rilievi e zone limitrofe. Il cielo presenterà annuvolamenti e schiarite, mentre le precipitazioni varieranno da bassa probabilità (5-25%) sulla costa per piogge locali a medio-bassa (25-50%) sulle zone pedemontane e montane per piogge sparse. Si prevedono piovaschi, rovesci e, sui monti, temporali, distribuiti durante l’intera giornata. Le temperature subiranno un aumento notturno e un calo diurno, con differenze anche sensibili rispetto a lunedì. I venti sulla pianura saranno deboli o moderati, con direzione variabile fino al mattino e da sud-est nel pomeriggio, tendendo a disporsi da nord-est dalla costa alla pedemontana. Nelle valli i venti saranno deboli o moderati e in alta montagna passeranno da deboli/moderati a moderati/tesi da sud-ovest. Il mare da calmo a poco mosso nel corso della giornata.

Mercoledì 10 e giovedì 11: instabilità sui rilievi e calo delle temperature

Mercoledì si prevede annuvolamenti e schiarite, con precipitazioni più probabili su rilievi e zone limitrofe. Le temperature saranno in calo, segnando un ritorno verso valori più vicini alla media stagionale.

Giovedì la nuvolosità sarà in diminuzione senza precipitazioni, mentre le temperature continueranno a calare, con l’eccezione di possibili aumenti diurni sui monti. La giornata presenterà condizioni generalmente più stabili, chiudendo una fase di instabilità iniziata a metà settimana.

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