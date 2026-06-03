Prysmian completa il colosso eolico Sofia: 1,4 GW di energia pulita nel Mare del Nord

Prysmian ha completato con successo le attività di progettazione, fornitura e installazione dei cavi nel parco eolico offshore Sofia, sviluppato da RWE, uno dei più grandi player mondiali nel settore dell’energia. Situato nel cuore del Mare del Nord, nell’area della Dogger Bank, il parco è progettato per generare fino a 1,4 GW di energia, fornendo elettricità pulita a milioni di abitazioni nel Regno Unito. Il parco eolico Sofia, che occupa un’area più estesa dell’Isola di Man, rappresenta un contributo significativo al potenziamento della quota di energia rinnovabile nel mix energetico britannico. Il punto di approdo più vicino, dove il cavo export raggiunge la costa, dista ben 195 km, sottolineando la complessità e l’imponenza dell’opera. Grazie a questo progetto, il Regno Unito rafforza la sua sicurezza energetica e la capacità di integrare energia pulita su larga scala.

Tecnologia avanzata e sostenibilità: i cavi di Prysmian

Per i cavi terrestri, Prysmian ha utilizzato il suo isolamento P Laser, un materiale termoplastico completamente riciclabile che garantisce prestazioni elevate ad alte temperature e caratteristiche elettriche ottimizzate. Complessivamente, l’azienda ha installato oltre 450 km di cavi ad alta tensione, combinando tratte sottomarine e terrestri. L’installazione è stata realizzata con la nave Leonardo Da Vinci, specializzata in operazioni in acque ultra-profonde, confermando la capacità tecnologica avanzata di Prysmian nel settore dell’eolico offshore.

Tempistiche record e collaborazioni vincenti

RWE aveva affidato a Prysmian il progetto nel 2021 e, meno di cinque anni dopo, le attività si sono concluse con successo. Marco De Donno, UK and North Europe project director di Prysmian, sottolinea: “meno di cinque anni dall’award alla realizzazione è un risultato impressionante, merito del nostro team, della partnership con Rwe e di tutti gli enti coinvolti. Questo progetto, realizzato senza intoppi, ora fornirà energia a milioni di abitazioni, a dimostrazione che l’eolico offshore è fattibile, in tempi rapidi. Si tratta di un traguardo eccellente e ci tengo a ringraziare RWE per averci coinvolto in questo contratto di fondamentale importanza”.

Alessandro Panico, Transmission chief commercial officer di Prysmian, ha aggiunto: “basta leggere le notizie per capire quanto sia importante accelerare l’immissione in rete di energia pulita. Sono sicuro che nel Regno Unito, e in tutta Europa, celebreranno per molti anni l’entrata in funzione di questo progetto, perché è così che garantiamo la sicurezza energetica”.

Un passo avanti per l’energia rinnovabile europea

Con il completamento del parco Sofia, il Regno Unito consolida la sua posizione nel panorama dell’energia offshore, dimostrando che grandi progetti di energia rinnovabile possono essere realizzati in tempi rapidi e con standard tecnologici elevati. L’uso di materiali sostenibili e l’impiego di infrastrutture avanzate confermano il ruolo di Prysmian come leader nella fornitura di soluzioni innovative per l’elettricità su scala globale.