Qualità del mare: in Liguria il 97% di coste eccellenti o buone

La Liguria si conferma una delle regioni italiane con il mare più pulito, con il 97% del litorale classificato nelle due fasce migliori, “Eccellente” e “Buona”. Il dato è stato richiamato nell’ambito dell’evento “Ambiente e Oceani” organizzato a Roma da Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente insieme a Marevivo, in occasione delle giornate dedicate ad ambiente e oceani.

La regione si distingue anche per la complessità del proprio territorio costiero: su 366 km di litorale, circa il 60% è antropizzato e solo una parte ridotta è spiaggia naturale. Questo rende particolarmente intensi i controlli ambientali nel Mar Ligure, con un punto di prelievo ogni 968 metri. Nel solo ultimo anno ARPAL ha effettuato 2.522 analisi. Il risultato si traduce in un primato nazionale consolidato: 35 Bandiere Blu assegnate nel 2026 ai comuni liguri. Un riconoscimento che premia non solo la qualità delle acque, ma anche la gestione del territorio e dei servizi costieri.