Recupero di un corpo al Lago Nero di Madesimo: possibile riscontro con l’escursionista disperso

È in corso un imponente intervento di soccorso nella zona del Lago Nero, a Madesimo, dove i Vigili del Fuoco stanno operando insieme ai tecnici del CNSAS e del SAGF per il recupero di un corpo rinvenuto in una zona impervia. Sul posto è operativo l’elicottero Drago 153 del Reparto Volo Lombardia, con a bordo i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, impegnati nelle delicate operazioni di recupero. Il corpo rinvenuto potrebbe appartenere all’escursionista disperso dal 16 febbraio scorso, travolto da una valanga mentre si trovava a bordo della propria motoslitta nella stessa area. Le operazioni di recupero e identificazione sono attualmente in corso, sotto la supervisione di squadre altamente specializzate.

Operazioni complesse tra neve e acqua ghiacciata

L’area del Lago Nero di Madesimo presenta caratteristiche ambientali particolarmente difficili, con terreni scoscesi e acqua fredda che rendono ogni manovra estremamente delicata. L’intervento con l’elicottero e i sommozzatori dei Vigili del Fuoco testimonia la complessità delle operazioni, volte a garantire la sicurezza degli operatori e al contempo il recupero del corpo.

La collaborazione tra Vigili del Fuoco, CNSAS e SAGF ha permesso di coordinare mezzi terrestri e aerei, necessari per accedere al punto in cui il corpo è stato rinvenuto. Si tratta di una fase cruciale dell’intervento, che richiede massima precisione e capacità tecniche elevate.

Identificazione in corso e delicatezza delle operazioni

Le autorità e i soccorritori impegnati hanno dichiarato che il corpo rinvenuto potrebbe appartenere all’escursionista travolto dalla valanga. Attualmente sono in corso tutte le procedure di identificazione, necessarie per chiarire definitivamente la situazione. L’intervento continua con la massima cautela, considerando la difficoltà dell’ambiente e la fragilità della situazione.