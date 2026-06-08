Rivoluzione nei trattamenti di dimagrimento: l’anticorpo Apitegromab protegge i muscoli dalla perdita di peso da GLP-1

Una delle più grandi sfide nella gestione farmacologica dell’obesità ha finalmente trovato una possibile soluzione biologica. Un recente studio clinico di fase 2, denominato EMBRAZE e pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature Medicine, ha rivelato che l’impiego di un anticorpo monoclonale sperimentale chiamato apitegromab è in grado di preservare in modo significativo la massa muscolare durante il percorso di forte dimagrimento indotto da tirzepatide, un noto agonista recettoriale del GLP-1 e del GIP. I risultati di questa ricerca, coordinata dal dottor Richard Pratley e dai suoi colleghi dell’AdventHealth Translational Research Institute, aprono una nuova era per la medicina metabolica, suggerendo che il blocco mirato di una specifica proteina che limita la crescita muscolare possa ottimizzare la composizione corporea dei pazienti in trattamento, migliorando la qualità intrinseca del peso perso.

Il problema della perdita di massa muscolare con i farmaci anti-obesità

L’avvento delle terapie incretino-mimetiche, tra cui spiccano gli agonisti del recettore GLP-1 e i doppi agonisti GLP-1/GIP, ha radicalmente trasformato l’approccio terapeutico per gli individui affetti da sovrappeso o obesità. Questi farmaci consentono di ottenere riduzioni ponderali straordinarie, precedentemente raggiungibili quasi esclusivamente attraverso la chirurgia bariatrica, e offrono importanti benefici accessori come la riduzione del rischio di eventi cardiovascolari avversi. Tuttavia, questo scenario clinico presenta un importante effetto collaterale intrinseco che preoccupa la comunità medica: una quota consistente della perdita di peso complessiva, stimata tra il venticinque e il quaranta percento, è purtroppo a carico della massa corporea magra.

La massa magra, costituita prevalentemente dal tessuto muscolare scheletrico, non rappresenta soltanto lo strumento deputato alla forza fisica e alla mobilità, ma svolge un ruolo biologico assolutamente cruciale per l’intero organismo. Il muscolo è infatti il principale motore del tasso metabolico a riposo, possiede una funzione cardine nella sensibilità all’insulina e contribuisce in modo determinante alla prevenzione del diabete di tipo due. Di conseguenza, quando un paziente perde una quantità eccessiva di muscolo insieme al grasso, rischia di andare incontro a una riduzione dell’efficienza metabolica e a un deterioramento della funzionalità fisica a lungo termine, rendendo la preservazione della massa magra un obiettivo clinico di primaria importanza.

Che cos’è l’apitegromab e come blocca la miostatina

Per rispondere a questa esigenza, i ricercatori hanno rivolto la propria attenzione verso la miostatina, una proteina appartenente alla superfamiglia del fattore di crescita trasformante beta che agisce come un regolatore negativo della crescita muscolare, promuovendo il catabolismo del muscolo scheletrico. L’apitegromab si inserisce in questo meccanismo biologico come un anticorpo monoclonale interamente umano, progettato specificamente per legarsi alle forme d’origine della miostatina e inibirne l’attivazione in modo altamente selettivo. A differenza dei tentativi terapeutici compiuti nei decenni precedenti, che spesso fallivano a causa di effetti collaterali dovuti alla mancanza di selettività, l’apitegromab non mostra alcuna attività verso altri membri della stessa superfamiglia di fattori di crescita, riducendo drasticamente il rischio di reazioni avverse.

L’efficacia della molecola era già emersa in contesti preclinici, dove l’apitegromab aveva dimostrato di incrementare la massa magra totale e la forza muscolare in modelli animali affetti da atrofia. Successivamente, la sua capacità di migliorare la funzione motoria è stata confermata in ambito clinico su pazienti affetti da atrofia muscolare spinale. Lo studio EMBRAZE rappresenta tuttavia il primo fondamentale passo verso l’applicazione di questo principio terapeutico nell’ambito del dimagrimento farmacologico negli adulti, estendendo enormemente il potenziale clinico dell’immuno-modulazione muscolare.

Lo studio clinico EMBRAZE: metodologia e risultati della fase 2

Lo studio multicentrico di fase 2, randomizzato, in doppio cieco e controllato con placebo, ha coinvolto centodue adulti in condizione di sovrappeso o obesità. I partecipanti sono stati suddivisi in modo paritario in due bracci terapeutici: il primo gruppo ha ricevuto un’infusione endovenosa di apitegromab alla dose di dieci milligrammi per chilogrammo di peso corporeo ogni quattro settimane in combinazione con l’iniezione settimanale di tirzepatide, mentre il secondo gruppo ha assunto la tirzepatide associata a un placebo. Il trattamento complessivo si è protratto per ventiquattro settimane, durante le quali la dose di tirzepatide è stata progressivamente aumentata secondo le normali linee guida mediche fino a un massimo di quindici milligrammi settimanali.

Al termine dei sei mesi di osservazione, l’analisi condotta tramite assorbimetria a raggi X a doppia energia, comunemente nota come scansione DEXA, ha evidenziato differenze straordinarie tra i due gruppi. Sebbene il calo ponderale totale sia risultato statisticamente simile tra le due coorti, con una perdita media di undici chili e duecento grammi nel gruppo apitegromab e di dodici chili e mezzo nel gruppo placebo, la qualità di tale perdita è stata radicalmente differente. I pazienti trattati con la terapia combinata hanno infatti perso ben un chilo e novecento grammi di massa magra in meno rispetto a chi assumeva il placebo, un dato che equivale a una ritenzione della massa muscolare superiore al cinquantaquattro percento rispetto al braccio di controllo. Nello specifico, la perdita di massa magra ha rappresentato soltanto il quattordici virgola sei percento del peso perso nel gruppo apitegromab, a fronte del trenta virgola due percento registrato nel braccio del placebo. Di riflesso, il decremento di massa grassa ha costituito l’ottantacinque virgola tre percento della perdita di peso totale nei pazienti trattati con l’anticorpo monoclonale, ottimizzando la scomposizione della composizione corporea a favore del tessuto adiposo eliminato.

Durabilità dell’effetto e profilo di sicurezza del trattamento combinato

Un ulteriore elemento di grande interesse emerso dallo studio riguarda la persistenza dei benefici ottenuti anche dopo la sospensione delle terapie. Una valutazione esplorativa effettuata alla trentaduesima settimana, ovvero otto settimane dopo l’interruzione di entrambe le somministrazioni, ha confermato che la differenza nella ritenzione della massa magra tra il gruppo apitegromab e il gruppo placebo rimaneva statisticamente significativa, attestandosi su un valore di circa novecento grammi a favore del braccio d’intervento principale. Dal punto di vista farmacocinetico, i monitoraggi hanno indicato che i livelli sierici dell’anticorpo e della miostatina latente, considerata un marcatore farmacodinamico di interazione, hanno raggiunto uno stato di equilibrio stabile dopo circa sedici settimane, confermando una saturazione ideale del bersaglio biologico alla dose somministrata.

Sotto il profilo della sicurezza e della tollerabilità, la combinazione dei due farmaci ha mostrato un comportamento estremamente favorevole, con una percentuale globale di eventi avversi sovrapponibile tra i due gruppi, pari al 76% nei pazienti sottoposti ad apitegromab e al 71% in quelli del gruppo placebo. I disturbi più frequentemente documentati sono stati di natura gastrointestinale, come nausea, stanchezza e mal di testa, manifestatisi prevalentemente in forma lieve o moderata e risolti spontaneamente con la prosecuzione del trattamento. Gli eventi avversi gravi sono stati eccezionalmente rari e perfettamente bilanciati, avendo colpito un solo partecipante per ciascun braccio clinico, e nessuno di essi è stato ritenuto correlabile all’azione dell’apitegromab. Anche lo sviluppo di anticorpi anti-farmaco si è verificato in una quota minima di pazienti e ha presentato caratteristiche transitorie, prive di qualunque rilevanza clinica o impatto sulla sicurezza.

Limiti della ricerca e prospettive future per la medicina metabolica

Nonostante l’entusiasmo sollevato da questi risultati, gli autori della pubblicazione hanno opportunamente evidenziato alcuni limiti metodologici di cui tenere conto nell’interpretazione dei dati. La popolazione esaminata nello studio EMBRAZE era numericamente contenuta e caratterizzata da una netta prevalenza di donne, che costituivano oltre l’ottanto percento del campione totale, una distribuzione che potrebbe parzialmente limitare la generalizzazione dei risultati all’universo maschile. Inoltre, la ricerca ha deliberatamente escluso i soggetti affetti da patologie cardiometaboliche significative o da diabete conclamato, circoscrivendo la possibilità di valutare gli effetti diretti della preservazione muscolare sui parametri metabolici complessi in questa specifica classe di pazienti a rischio elevato.

In aggiunta, l’impiego della tecnologia DEXA per la misurazione della composizione corporea comporta alcune limitazioni intrinseche, legate in particolare alla difficoltà di discriminare accuratamente i diversi compartimenti interni della massa magra e alla potenziale influenza dello stato di idratazione dei tessuti sul calcolo finale. Sarà pertanto indispensabile pianificare studi clinici su più larga scala, con criteri di inclusione più ampi e finestre temporali di osservazione prolungate, per confermare in modo definitivo la sostenibilità a lungo termine della terapia e i suoi reali vantaggi sulla salute metabolica generale. Ciononostante, questa ricerca stabilisce una pietra miliare insostituibile, dimostrando per la prima volta che l’approccio terapeutico combinato rappresenta una via concreta ed efficace per contrastare il deperimento muscolare nei moderni percorsi di cura dell’obesità.