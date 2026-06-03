Roma, mattinata di maltempo: nubifragio sulla Capitale, disagi sulle strade

Roma si è svegliata sotto una pioggia battente nella mattinata di oggi, mercoledì 3 giugno. Un nubifragio si è abbattuta sulla Capitale a partire dalle 7, e a più riprese, accompagnato da tuoni, lampi e un cielo cupo che ha rapidamente coperto la città. Particolarmente colpito il versante nordoccidentale. Il maltempo ha creato disagi diffusi, soprattutto in concomitanza con il rientro al lavoro e a scuola dopo il ponte del 2 giugno, rendendo più complessi gli spostamenti nelle prime ore della giornata.

Secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile Regionale del Lazio, è stato diramato un bollettino di allerta meteo gialla per criticità idrogeologica da temporali. Le previsioni indicano precipitazioni sparse su gran parte del territorio regionale, con possibili rovesci e temporali anche intensi, in particolare sui settori orientali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.