Salvini punta sul nucleare da Macerata: “l’unico modo per alleggerire le bollette”

Il leader della Lega è intervenuto a margine dell’evento elettorale a sostegno di Sandro Parcaroli, sindaco uscente e candidato del centrodestra al ballottaggio contro Gianluca Tittarelli

Salvini nucleare
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Il nucleare in Italia torna al centro del confronto politico nelle parole di Matteo Salvini. Il leader della Lega, parlando con i giornalisti a Macerata, ha indicato l’energia nucleare come una scelta decisiva per il futuro del Paese, legandola direttamente al tema delle bollette, della competitività delle imprese e della modernizzazione del sistema nazionale. L’intervento è arrivato a margine di un evento elettorale a sostegno di Sandro Parcaroli, sindaco uscente e candidato del centrodestra, impegnato domenica e lunedì nel ballottaggio con Gianluca Tittarelli, candidato del campo largo del centrosinistra.

“Il nucleare è la forma di energia più sicura, più pulita e meno costosa”

La posizione espressa da Salvini è stata netta. Il leader leghista ha rivendicato il ruolo del nucleare nel quadro energetico internazionale, sostenendo che questa fonte rappresenti una risposta concreta alle esigenze economiche e produttive del Paese.

“Il nucleare, in tutto il mondo, è la forma di energia più sicura, più pulita e meno costosa in assoluto: ce l’ha mezza Europa intorno a noi”.

Con queste parole, Salvini ha collocato il tema del nucleare europeo al centro della discussione, richiamando la presenza di questa fonte energetica in diversi Paesi vicini all’Italia. Il riferimento a “mezza Europa intorno a noi” è stato utilizzato per rafforzare l’idea che il ritorno al nucleare debba essere considerato parte di una prospettiva di sviluppo e non come un’ipotesi isolata.

Bollette di famiglie e imprese al centro del messaggio politico

Il passaggio più rilevante dell’intervento riguarda il legame tra energia nucleare e riduzione dei costi energetici. Salvini ha infatti collegato direttamente il tema alle difficoltà di famiglie e imprese, indicando il nucleare come soluzione per ridurre il peso delle bollette.

“Il nucleare è l’unico modo per alleggerire le bollette delle famiglie e delle imprese – ha aggiunto Salvini -. Quindi, da ministro dei Trasporti mi sta a cuore aiutare chiunque viaggi. Non e’ pensabile pensare a un’Italia moderna senza nucleare”.

La dichiarazione lega il tema energetico a quello economico e sociale, con un riferimento esplicito alla necessità di intervenire sui costi che gravano sui bilanci domestici e produttivi. Nel discorso di Salvini, il nucleare viene così presentato come una leva per rendere più sostenibile il prezzo dell’energia e per sostenere la competitività del sistema italiano.

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