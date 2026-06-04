Scansione radio di sette ore sull’oggetto interstellare 3I/ATLAS alla ricerca di tecnofirme: ecco cosa ha svelato

Gli scienziati del SETI Institute hanno recentemente cercato segnali tecnologici provenienti da 3I/ATLAS, il terzo oggetto interstellare osservato nel nostro Sistema Solare. Utilizzando l’Allen Telescope Array (ATA) presso l’Hat Creek Radio Observatory nella California settentrionale, il team ha scansionato un’ampia gamma di frequenze radio alla ricerca di segni di tecnologia extraterrestre, senza trovarne, come previsto in base ad altre osservazioni astronomiche che mostrano che l’oggetto presenta una composizione e un comportamento simili a quelli di una cometa. L’articolo è stato pubblicato su The Astronomical Journal.

Scoperto nel luglio 2025, 3I/ATLAS è il terzo oggetto confermato proveniente da un altro sistema stellare ad entrare nel nostro Sistema Solare, dopo 1I/’Oumuamua e 2I/Borisov. La sua origine interstellare rende 3I/ATLAS una rara opportunità per studiare materiale proveniente da un altro sistema stellare e comprendere meglio come si formano ed evolvono i sistemi planetari.

I visitatori interstellari

Sebbene le osservazioni indichino fortemente che 3I/ATLAS sia un oggetto naturale, i visitatori interstellari rappresentano anche interessanti obiettivi per la ricerca di tecnofirme, poiché un oggetto artificiale – per quanto improbabile – potrebbe rappresentare una tecnologia extraterrestre rilevabile e potenzialmente fornire la prima prova di vita oltre la Terra.

“Prima o poi, anche le nostre sonde Voyager diventeranno artefatti extraterrestri in altri sistemi stellari“, ha affermato la Dott.ssa Sofia Sheikh, autrice principale dell’articolo. “Pertanto, è importante comprendere la distribuzione naturale degli oggetti interstellari in modo da poter identificare eventuali anomalie che un giorno potrebbero essere segnali di un oggetto interstellare artificiale“.

Lo studio

Il team ha osservato 3I/ATLAS per oltre sette ore con l’ATA, coprendo la banda di frequenza da 1 a 9 gigahertz. Questa ampia gamma consente agli scienziati di cercare segnali radio a banda stretta, che non vengono prodotti in natura e che costituirebbero una prova di tecnologia. Il team ha identificato quasi 74 milioni di segnali a banda stretta. Dopo aver eliminato le interferenze umane e filtrato i segnali corrispondenti al movimento di 3I/ATLAS, ne sono rimasti solo circa 200 da analizzare. Tutti sono stati ricondotti a tecnologie presenti sulla superficie terrestre o ai nostri satelliti in orbita terrestre.

Nuovi vincoli a supporto di un oggetto naturale

Sebbene non siano state trovate tecnofirme, lo studio stabilisce nuovi vincoli che rafforzano l’ipotesi che 3I/ATLAS sia un oggetto naturale. Le osservazioni pongono dei limiti superiori alla potenza di qualsiasi trasmettitore radio presente su 3I/ATLAS o nelle sue vicinanze, escludendo segnali più forti di circa 10-110 watt, all’incirca la potenza di un elettrodomestico, sulle frequenze rilevate.

“I risultati di 3I/ATLAS dimostrano quanto sia realistico rilevare un segnale con la tecnologia di cui disponiamo oggi“, ha affermato la coautrice Valeria Garcia Lopez. “Ecco perché è importante continuare a cercare tecnofirme, anche da oggetti da cui non ci aspetteremmo segnali”.

Lo studio dimostra anche la rapida risposta dell’ATA alla scoperta di nuovi oggetti interstellari. Le osservazioni sono iniziate meno di un giorno dopo l’annuncio di 3I/ATLAS, a dimostrazione della rapidità del sistema.

Oltre alla ricerca di segni di intelligenza, l’osservazione degli oggetti interstellari aiuta gli scienziati a comprendere le proprietà naturali di questi oggetti durante il loro viaggio attraverso il nostro Sistema Solare. Con la scoperta di un numero sempre maggiore di oggetti interstellari, si apre una nuova opportunità per esplorare il cosmo alla ricerca di tecnofirme, ampliando la nostra comprensione dei fenomeni naturali e delle possibili tecnologie al di fuori del nostro Sistema Solare.