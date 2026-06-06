Scatta l’allarme sulle scorte di petrolio USA: riserve al minimo storico dal 2004, si stanno letteralmente prosciugando

Il mercato energetico globale si trova di fronte a una svolta critica che potrebbe ridefinire gli equilibri economici internazionali nei prossimi mesi. Le scorte di petrolio statunitense si stanno prosciugando a un ritmo estremamente rapido, sollevando forti preoccupazioni tra gli analisti, i decisori politici e gli operatori di settore. Questa improvvisa accelerazione nel consumo delle riserve, sia commerciali che governative, mette in luce la vulnerabilità del sistema di approvvigionamento occidentale di fronte alle crescenti tensioni geopolitiche e a una domanda internazionale che non accenna a diminuire.

I dati shock dell’EIA e il crollo delle riserve commerciali

Secondo quanto riportato di recente dall’autorevole pubblicazione finanziaria Kobeissi Letter, la situazione degli inventari energetici negli Stati Uniti ha raggiunto livelli di allerta che non si registravano da oltre un ventennio. I dati ufficiali diffusi dalla EIA (Energy Information Administration) indicano infatti che le scorte totali di greggio e prodotti petroliferi negli USA sono diminuite di ben 10,6 milioni di barili in una sola settimana. Questo massiccio calo ha spinto l’inventario complessivo a quota 1,57 miliardi di barili, registrando ufficialmente il livello più basso dal 2004. Come illustrato chiaramente nel grafico di seguito, la curva storica mostra una picchiata verticale nell’ultimo periodo, evidenziando la gravità del momento attuale rispetto al trend degli ultimi due decenni. A guidare questa contrazione senza precedenti sono state le riserve commerciali e governative di greggio, che hanno subito un crollo isolato di 15,9 milioni di barili, segnando il secondo calo settimanale più grande mai registrato nella storia del paese.

Il boom delle esportazioni verso Europa e Asia nel contesto geopolitico

Il rapido prosciugamento del greggio americano non è un fenomeno isolato o legato esclusivamente a dinamiche di consumo interno, ma si inserisce in una complessa rete di interscambio globale condizionata dai recenti conflitti. Gli esperti della Kobeissi Letter spiegano che questo svuotamento repentino dei depositi avviene in perfetta concomitanza con un aumento vertiginoso delle esportazioni di petrolio verso i mercati strategici dell’Asia e dell’Europa. I mercati internazionali stanno infatti lottando strenuamente per sostituire le forniture mediorientali perdute a causa del conflitto in corso, che ha interrotto le rotte marittime tradizionali e ridotto drasticamente la disponibilità di materia prima proveniente da quella regione. In questo scenario di profonda instabilità, l’energia prodotta dagli Stati Uniti è diventata la principale ancora di salvataggio per le economie europee e asiatiche, provocando di contro una pressione interna non più sostenibile nel lungo periodo.

La riserva strategica di Petrolio ai minimi e la sicurezza energetica

Un altro fronte estremamente caldo e monitorato dagli analisti è quello che riguarda i depositi governativi di emergenza, concepiti originariamente per proteggere la nazione da shock improvvisi dell’offerta. La Riserva Strategica di Petrolio degli Stati Uniti ha registrato un ulteriore calo di 7,9 milioni di barili nell’ultima settimana monitorata dal report dell’agenzia governativa. Se si analizza l’andamento a lungo termine dall’inizio delle ostilità belliche internazionali, emerge che lo stock strategico ha perso un totale complessivo di 58 milioni di barili dall’inizio della guerra. Questa emorragia continua ha fatto scendere la riserva di Stato a soli 357 milioni di barili, una cifra che rappresenta il livello più basso registrato da gennaio 2024. Questo costante depauperamento solleva seri interrogativi sulla capacità a lungo termine degli Stati Uniti di garantire la propria sicurezza energetica nazionale qualora la crisi internazionale dovesse ulteriormente inasprirsi o prolungarsi oltre il previsto.

Le implicazioni per l’economia mondiale e i mercati finanziari

Le conseguenze di questo trend si rifletteranno inevitabilmente sui mercati finanziari mondiali e sulle tasche dei consumatori finali nei prossimi mesi. La contrazione dell’offerta in presenza di una domanda estera così robusta eserciterà una forte pressione al rialzo sul prezzo del greggio, alimentando nuove spinte inflazionistiche che potrebbero complicare i piani di taglio dei tassi d’interesse da parte delle principali banche centrali. Gli analisti temono che, senza un intervento strutturale volto a incrementare la produzione domestica o una repentina stabilizzazione del quadro geopolitico globale, la crisi energetica globale possa aggravarsi rapidamente. Il rischio concreto per i mesi a venire è quello di assistere a una prolungata volatilità dei prezzi dei carburanti, con ripercussioni dirette sui costi di trasporto, sulle catene di approvvigionamento industriali e sulla crescita economica generale.