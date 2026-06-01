Segnalazione sulla MSC Aurelia Ancona-Spalato: rottura di un cavo del portellone | VIDEO

Si segnala un episodio avvenuto a bordo della MSC Aurelia, nave impiegata sulla tratta Ancona–Spalato, che è stato riportato su Facebook e che solleva interrogativi sulla sicurezza delle operazioni a bordo e sulla gestione delle aree operative durante le manovre. Nel video girato nel garage durante l’apertura del portellone si vedono alcune persone presenti nell’area operativa a distanza ravvicinata dalle attività in corso, mentre il personale è impegnato nelle manovre. Durante la procedura si nota inoltre la rottura di un cavo d’acciaio collegato al portellone.

Video nel garage della MSC Aurelia durante l’apertura del portellone

Le immagini diffuse su Facebook da Antonio Vitto mostrano una fase delicata delle operazioni a bordo della MSC Aurelia Ancona–Spalato. Il video documenta la presenza di persone in prossimità dell’area operativa durante l’apertura del portellone. Tale circostanza può suscitare preoccupazione, soprattutto in considerazione della contestuale rottura del cavo d’acciaio collegato al portellone. L’episodio porta a interrogarsi sul rispetto delle procedure di sicurezza e sulla corretta gestione degli accessi alle aree operative durante le manovre.

MSC Aurelia costruita nel 1979: manutenzione e controlli restano determinanti

“La MSC Aurelia è una nave costruita nel 1979. L’età di un’unità navale non è di per sé indice di scarsa sicurezza, poiché manutenzione e controlli sono gli elementi determinanti. Proprio per questo, episodi come quello mostrato nel video meritano attenzione e chiarimenti”, riporta in un messaggio Antonio Vitto. La valutazione non può basarsi esclusivamente sull’anno di costruzione della nave, ma deve considerare lo stato di manutenzione, i controlli effettuati e il rispetto delle procedure operative durante le manovre.

Alla luce delle immagini diffuse su Facebook, appare necessario comprendere se la presenza di persone così vicine alle operazioni fosse compatibile con le procedure previste e se la gestione dell’area operativa durante l’apertura del portellone sia avvenuta nel rispetto degli standard di sicurezza.

La sicurezza a bordo dovrebbe essere sempre una priorità assoluta. Ogni situazione che genera dubbi, soprattutto quando riguarda manovre operative, accessi al garage e rottura di componenti collegati al portellone, merita di essere approfondita con la massima trasparenza.