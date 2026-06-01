Sequestro in Atlantico della petroliera Tagor: la Francia colpisce la “flotta ombra” russa

Le autorità francesi hanno confermato il sequestro della petroliera russa Tagor, un’imbarcazione sospettata di navigare sotto falsa bandiera e di far parte della cosiddetta “flotta ombra” utilizzata per aggirare le sanzioni occidentali contro Mosca. La nave, secondo quanto riferito da Politico, era partita dal porto russo di Murmansk ed è stata abbordata domenica a oltre 400 miglia nautiche dalla costa atlantica francese. L’operazione segna un nuovo passaggio nella pressione esercitata dai Paesi occidentali contro le attività marittime ritenute funzionali all’elusione delle restrizioni imposte alla Russia dopo l’invasione dell’Ucraina nel 2022. Secondo le autorità di Parigi, la petroliera Tagor sarebbe coinvolta in attività finalizzate ad aggirare le misure adottate contro Mosca.

Il sospetto legame con la “flotta ombra” russa

Al centro del caso c’è il presunto coinvolgimento della nave nella “flotta ombra” russa, espressione con cui vengono indicate le imbarcazioni sospettate di operare per consentire alla Russia di continuare a movimentare carichi marittimi nonostante le restrizioni occidentali. La Tagor, secondo le autorità francesi, avrebbe navigato sotto una falsa bandiera, elemento che rafforza i sospetti sull’utilizzo della nave in attività di elusione delle sanzioni.

La vicenda assume particolare rilievo perché si inserisce nel quadro delle misure internazionali adottate contro Mosca dopo l’inizio della guerra in Ucraina. Le restrizioni occidentali mirano a limitare le capacità economiche della Russia e a ostacolare i canali attraverso cui il Paese può continuare a finanziare il conflitto.

Macron: “inaccettabile” aggirare le sanzioni

Il presidente francese Emmanuel Macron ha condannato con fermezza le attività attribuite alla nave e alle imbarcazioni coinvolte in simili operazioni. Macron ha dichiarato che è “inaccettabile” che alcune navi aggirino le sanzioni internazionali, violino il diritto del mare e contribuiscano al finanziamento della guerra in Ucraina.

La presa di posizione dell’Eliseo evidenzia la volontà della Francia di rafforzare il contrasto alle reti marittime sospettate di sostenere indirettamente Mosca attraverso operazioni opache. Il riferimento al diritto del mare e al finanziamento del conflitto conferma la dimensione non soltanto economica, ma anche politica e strategica dell’intervento francese.

Il ruolo del Regno Unito nell’operazione

Secondo Politico, l’operazione che ha portato al sequestro della petroliera russa Tagor è stata condotta con il supporto del Regno Unito. Londra ha recentemente ampliato i propri poteri per fermare imbarcazioni russe sospettate di eludere le sanzioni, rafforzando così la cooperazione con gli alleati europei nel controllo delle rotte marittime.

Il sostegno britannico conferma l’importanza della collaborazione internazionale nel contrasto alla flotta ombra. Le attività di monitoraggio e intervento contro navi sospette rappresentano uno degli strumenti con cui i Paesi occidentali cercano di rendere più efficace il sistema sanzionatorio adottato contro la Russia.

La reazione del Cremlino

La risposta di Mosca non si è fatta attendere. Il Cremlino ha condannato il sequestro da parte della Francia della petroliera russa Tagor, definendo l’operazione “illegale” e vicina a un atto di “pirateria internazionale”. Lo riporta Politico.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha affermato che Mosca terrà conto di questa esperienza negativa nel predisporre misure per garantire la sicurezza dei propri carichi marittimi. La dichiarazione segnala una possibile risposta russa sul piano operativo e diplomatico, in un contesto già segnato da forti tensioni tra Mosca e i Paesi occidentali.