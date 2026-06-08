SIMA presenta “LUCE SANA”: la nuova frontiera dell’illuminazione per la salute e il comfort negli edifici

Martedì 16 giugno alle ore 11:30 presso la Sala stampa della Camera dei Deputati (Via della Missione 4, Roma) sarà presentato il progetto “LUCE SANA”, un’iniziativa sviluppata dalla Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) in collaborazione con Griesser Italia. L’obiettivo del progetto è rivoluzionare l’illuminazione degli edifici e degli ambienti, puntando su una gestione scientificamente corretta di luce e ombra per migliorare il comfort, la salute e la qualità della vita sia negli edifici pubblici sia in quelli privati, contribuendo al contempo a contrastare le ondate di calore e ridurre i consumi energetici.

La scienza al servizio dell’illuminazione

Il progetto “LUCE SANA” nasce dall’analisi delle evidenze scientifiche più recenti, che dimostrano come una gestione ottimale della luce naturale e artificiale possa avere effetti positivi sul benessere delle persone. Secondo i promotori, una corretta modulazione della luce e dell’ombra negli spazi abitativi e lavorativi è fondamentale non solo per il comfort visivo, ma anche per la prevenzione di disturbi legati all’illuminazione inadeguata.

Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale, ha dichiarato: “il progetto mira a integrare la scienza della luce nella progettazione degli edifici, promuovendo soluzioni che possano migliorare la salute delle persone e ridurre l’impatto energetico delle strutture”.

Presenti le istituzioni e i leader del settore

Alla conferenza prenderanno parte figure di spicco del panorama istituzionale e scientifico italiano. Saranno presenti l’On. Alessandro Colucci, Segretario di Presidenza della Camera dei Deputati, la Sen. Maria Domenica Castellone, Vicepresidente del Senato della Repubblica, e l’On. Vannia Gava, Viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Tra i rappresentanti del settore privato e scientifico, interverranno Davide Roveda, Managing Director di Griesser Italia, Rita White, Presidente dell’Accademia Italiana di Biofilia (AIB), Fabrizio Capaccioli, Presidente del Green Building Council Italia (GBC Italia), e Stefania Caserta, Executive Assistant Sales and Marketing di Griesser Italia.

Innovazione, sostenibilità e benessere

Il cuore del progetto è l’integrazione tra innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. L’approccio di “LUCE SANA” non si limita a ottimizzare la luminosità interna degli edifici, ma mira anche a ridurre l’impatto energetico complessivo, sfruttando strategie che permettono di contrastare le ondate di calore e di minimizzare i consumi. Secondo Davide Roveda, “attraverso la collaborazione con Sima, puntiamo a introdurre soluzioni di illuminazione intelligente che siano al tempo stesso efficaci per la salute e sostenibili per l’ambiente”.

Un progetto con ricadute su cittadini e comunità

L’iniziativa promette un impatto concreto sia sugli edifici pubblici sia su quelli privati, con un miglioramento della qualità della vita per cittadini, lavoratori e studenti. Grazie alla corretta gestione della luce naturale e artificiale, sarà possibile creare ambienti più confortevoli e salutari, riducendo allo stesso tempo i costi energetici e contribuendo alla lotta contro il cambiamento climatico.

“LUCE SANA” si presenta dunque come un modello innovativo, capace di coniugare salute, benessere, efficienza energetica e design, offrendo una prospettiva concreta per il futuro dell’illuminazione sostenibile in Italia.