Sotto il Cielo dell’Estate 2026: il Gruppo Astrofili Palidoro festeggia 10 anni di attività con un ricco calendario di eventi itineranti

Con l’arrivo della bella stagione e in concomitanza con un traguardo storico straordinario – il suo decimo anno di fondazione – il Gruppo Astrofili Palidoro (GAP) svela ufficialmente il cartellone degli appuntamenti estivi per l’Estate 2026. Un fitto calendario di eventi astronomici e serate culturali itineranti pensato per avvicinare grandi e piccoli ai segreti del cosmo, unendo la divulgazione scientifica al piacere della convivialità e del territorio. Dalle spiagge del litorale romano alle storiche necropoli etrusche, passando per le suggestive campagne e i parchi dell’entroterra, i telescopi dell’associazione saranno puntati verso le meraviglie del cielo notturno, pronti a regalare emozioni uniche sotto la guida esperta degli astrofili.

Il programma degli appuntamenti

Di seguito il programma dettagliato degli appuntamenti:

Giovedì 18 Giugno (Fiumicino) – “Cena sotto le Stelle” La stagione estiva si apre in riva al mare presso il BBQ Fiumicino (Il mare protagonista). Una splendida cena accompagnata dall’osservazione guidata delle meraviglie dell’Universo attraverso i telescopi del gruppo. (Inizio ore 20:00)

La stagione estiva si apre in riva al mare presso il (Il mare protagonista). Una splendida cena accompagnata dall’osservazione guidata delle meraviglie dell’Universo attraverso i telescopi del gruppo. Venerdì 19 Giugno (Guidonia) – “Silent Party Libri & Stelle” Un originale connubio tra lettura e astronomia al Parco di Valerio a Guidonia, in collaborazione con Marossionline de Guidonia. Il programma prevede alle 20:00 l’aperitivo, alle 21:00 “Una notte di storie” (un momento suggestivo in cui spegnere i telefoni e leggere il proprio libro preferito attorno al fuoco) e alle 22:00 l’Incontro con la Luna , con nozioni di astronomia e osservazione al telescopio. Nota per i partecipanti: portare da casa sdraio, libro e luce.

Un originale connubio tra lettura e astronomia al a Guidonia, in collaborazione con Marossionline de Guidonia. Il programma prevede alle 20:00 l’aperitivo, alle 21:00 “Una notte di storie” (un momento suggestivo in cui spegnere i telefoni e leggere il proprio libro preferito attorno al fuoco) e alle 22:00 l’Incontro con la , con nozioni di astronomia e osservazione al telescopio. Sabato 20 Giugno (Fiumicino) – “Festa del Solstizio” La stagione si apre ufficialmente presso la Fattoria Rinaldi per celebrare il solstizio d’estate. Un evento imperdibile che inizierà con l’osservazione del Sole al tramonto e proseguirà in notturna con gli occhi puntati su due giganti del nostro sistema solare, la Luna e Giove, il tutto accompagnato da un’atmosfera campestre. (Info e prenotazioni: 347.1369395)

La stagione si apre ufficialmente presso la per celebrare il solstizio d’estate. Un evento imperdibile che inizierà con l’osservazione del Sole al tramonto e proseguirà in notturna con gli occhi puntati su due giganti del nostro sistema solare, la Luna e Giove, il tutto accompagnato da un’atmosfera campestre. Venerdì 26 Giugno (Guidonia) – “Cena sotto le Stelle” La divulgazione sposa la buona cucina presso la Cucineria Duca Re . Una serata esclusiva caratterizzata da una cena a tema e dall’osservazione dettagliata del nostro satellite naturale, la Luna, attraverso la strumentazione dell’associazione. (Info e prenotazioni: 340.7756769)

La divulgazione sposa la buona cucina presso la . Una serata esclusiva caratterizzata da una cena a tema e dall’osservazione dettagliata del nostro satellite naturale, la Luna, attraverso la strumentazione dell’associazione. Giovedì 23 Luglio (Fiumicino) – “Cena sotto le Stelle” A metà estate il Gruppo Astrofili Palidoro torna sul litorale, precisamente al BBQ Fiumicino , per coniugare i sapori del mare con il fascino dello spazio profondo, offrendo una suggestiva osservazione della Luna a due passi dall’acqua. (Info e prenotazioni: 338.9193137)

A metà estate il Gruppo Astrofili Palidoro torna sul litorale, precisamente al , per coniugare i sapori del mare con il fascino dello spazio profondo, offrendo una suggestiva osservazione della Luna a due passi dall’acqua. Sabato 8 Agosto (Fiumicino) – “Stelle in Fattoria” Ad agosto si rinnova il tradizionale e attesissimo appuntamento alla Fattoria Rinaldi , con una serata interamente dedicata alle prime “stelle cadenti” dell’anno e al racconto dei miti e delle costellazioni del cielo estivo. (Info e prenotazioni: 347.1369395)

Ad agosto si rinnova il tradizionale e attesissimo appuntamento alla , con una serata interamente dedicata alle prime “stelle cadenti” dell’anno e al racconto dei miti e delle costellazioni del cielo estivo. Lunedì 10 Agosto (Passoscuro) – “La Notte di San Lorenzo” La notte più romantica dell’anno si accende sulla spiaggia dello stabilimento Brasilia a Passoscuro. Un San Lorenzo al mare unico nel suo genere, dove cittadini e turisti potranno scrutare il cielo a caccia di meteore (le Perseidi) e ammirare gli oggetti celesti più luminosi dell’estate grazie ai telescopi posizionati sulla sabbia. (Info e prenotazioni: 339.7363437)

La notte più romantica dell’anno si accende sulla spiaggia dello stabilimento a Passoscuro. Un San Lorenzo al mare unico nel suo genere, dove cittadini e turisti potranno scrutare il cielo a caccia di meteore (le Perseidi) e ammirare gli oggetti celesti più luminosi dell’estate grazie ai telescopi posizionati sulla sabbia. Sabato 19 Settembre (Cerveteri) – “InOMN 2026 – Notte Internazionale della Luna” Il gran finale della stagione estiva coinciderà con la celebrazione mondiale della Notte della Luna. Una cornice d’eccezione ospiterà l’evento: la monumentale Necropoli della Banditaccia a Cerveteri. Un connubio perfetto tra archeologia, storia e astronomia per chiudere in bellezza un’estate indimenticabile.

“Festeggiare dieci anni di attività sul territorio significa per noi aver seminato passione e curiosità negli occhi di migliaia di persone,” commenta il direttivo del Gruppo Astrofili Palidoro. “Per questa estate 2026 abbiamo voluto creare un calendario che non fosse solo scientifico, ma anche un’occasione di aggregazione e rilancio delle bellezze della nostra regione, portando la scienza tra la gente”.

Tutti gli eventi sono aperti al pubblico previa prenotazione ai contatti indicati per ciascun appuntamento. Per rimanere aggiornati su orari, dettagli e variazioni meteo, è possibile consultare il sito ufficiale o scrivere ai canali di contatto dell’associazione.