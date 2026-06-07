SpaceX: come i piccoli investitori privati possono comprare le azioni per contribuire alla corsa allo Spazio

Il mercato finanziario globale si prepara a vivere quello che è già stato definito come il più grande collocamento azionario della storia moderna. La celebre azienda aerospaziale SpaceX, fondata e guidata dal visionario magnate Elon Musk, è ormai pronta a compiere il suo ingresso ufficiale sul listino del Nasdaq, con il debutto operativo programmato per venerdì 12 giugno 2026. L’operazione finanziaria prevede l’emissione e la vendita di ben 555,6 milioni di titoli ordinari a un prezzo indicativo iniziale fissato a 135 dollari per azione, con l’obiettivo estremamente ambizioso di raccogliere circa 75 miliardi di dollari di nuova liquidità. Questa colossale operazione di capitalizzazione proietta l’azienda verso una straordinaria valutazione di 1,75 mila miliardi di dollari, una cifra astronomica che riflette le enormi aspettative globali riposte sul futuro dell’esplorazione spaziale, sui sistemi satellitari a banda larga e sull’integrazione di tecnologie basate sull’intelligenza artificiale.

La vera novità che sta surriscaldando l’entusiasmo dei mercati risiede tuttavia nella strategia di ripartizione azionaria scelta dal consiglio di amministrazione. Storicamente, le quotazioni di questa portata tendono a escludere quasi completamente il pubblico indistinto, riservando solo una quota marginale, compresa tra il cinque e il dieci per cento, ai piccoli risparmiatori, per privilegiare invece i grandi fondi d’investimento, i fondi sovrani e i partner bancari istituzionali. Nel caso dell’IPO di SpaceX, la società ha deciso di rompere in modo netto con la prassi consolidata di Wall Street, scegliendo di riservare una quota senza precedenti, pari a circa il venticinque o trenta per cento dell’intera offerta, direttamente agli investitori retail. Questa scelta strategica non rappresenta soltanto una mossa commerciale di ampio respiro, ma riflette anche la volontà di consolidare il consenso attorno a un marchio che ha fatto della fidelizzazione dei propri sostenitori un elemento chiave di crescita complessiva.

I canali d’accesso e i requisiti per i piccoli risparmiatori

Per poter partecipare attivamente a questa storica offerta pubblica prima che i titoli inizino a fluttuare liberamente sul mercato secondario, i privati cittadini devono interfacciarsi con specifiche piattaforme di brokeraggio che compongono il consorzio internazionale di distribuzione. Negli Stati Uniti d’America, la complessa macchina della raccolta ordini per il segmento retail è coordinata dall’istituto Bank of America e si appoggia sull’infrastruttura tecnologica di cinque intermediari principali, ovvero SoFi Technologies, Robinhood, E*Trade, Charles Schwab e Fidelity Investments. L’accesso a questa opportunità non è tuttavia omogeneo, in quanto ciascun operatore ha stabilito criteri patrimoniali differenti per l’ammissione dei propri clienti alla fase di prenotazione delle quote.

Ad esempio, Fidelity Investments ha scelto di democratizzare sensibilmente i propri standard operativi per questa specifica circostanza, riducendo la soglia minima di liquidità richiesta nel conto di investimento a soli duemila dollari, un livello nettamente inferiore rispetto ai requisiti standard che solitamente variano tra i centomila e i cinquecentomila dollari per le IPO più richieste sul mercato. Altre piattaforme molto popolari tra i giovani trader, come Robinhood, SoFi ed E*Trade, si sono spinte ancora oltre, azzerando completamente qualsiasi vincolo di portafoglio minimo e consentendo la presentazione di richieste anche per importi minimi a tre cifre, che verranno successivamente elaborate tramite algoritmi proporzionali o estrazioni a sorte in caso di ovvio eccesso di domanda. Al contrario, Charles Schwab ha deciso di mantenere un approccio più selettivo e tradizionale, limitando la facoltà di sottoscrizione ai soli clienti che possiedono un patrimonio complessivo non inferiore a centomila dollari depositato sui propri conti di trading.

Per gli investitori residenti al di fuori del territorio statunitense, la partecipazione diretta alla fase di collocamento iniziale si presenta decisamente più complessa dal punto di vista tecnico e normativo. Nel Regno Unito, piattaforme storiche quali Hargreaves Lansdown e AJ Bell stanno offrendo ai propri clienti la facoltà di inviare manifestazioni d’interesse con un investimento minimo di mille sterline, ponendo la scadenza per l’invio delle domande alla mezzanotte del 10 giugno. Per quanto riguarda l’Europa continentale, la gestione dei flussi d’ordine è affidata a colossi bancari come Deutsche Bank e UBS. Tuttavia, in questi mercati l’opportunità tende a essere canalizzata quasi esclusivamente attraverso i canali esclusivi del private banking e della gestione patrimoniale d’élite, riducendo al minimo lo spazio di manovra per il piccolo risparmiatore europeo, il quale si troverà costretto, nella stragrande maggioranza dei casi, ad attendere l’apertura ufficiale delle contrattazioni di mercato venerdì 12 giugno per poter acquistare i titoli sul mercato azionario secondario ordinario.

La struttura di governance e i dubbi dei grandi fondi istituzionali

Nonostante la straordinaria ondata di euforia collettiva che accompagna l’avvicinarsi della quotazione, lo scenario presenta profonde crepe se analizzato dal punto di vista istituzionale. Numerosi analisti di alto profilo e grandi gestori di patrimoni hanno manifestato un crescente scetticismo nei confronti della complessa struttura di governance che regolerà i rapporti societari dopo lo sbarco in borsa. Un segnale eclatante di questa diffidenza è giunto dal fondo pensione danese AkademikerPension, un colosso che amministra circa venticinque miliardi di dollari di patrimonio e che ha annunciato ufficialmente la decisione di boicottare l’operazione finanziaria, inserendo formalmente l’azienda nella propria lista nera poiché considerata grossolanamente sopravvalutata e caratterizzata da una struttura societaria che comprime i diritti fondamentali dei soci di minoranza.

Il cuore delle perplessità risiede nella straordinaria asimmetria introdotta dal sistema azionario a doppia classe previsto dallo statuto societario. Le azioni di Classe A, destinate alla vendita al pubblico e agli investitori retail, attribuiscono un solo diritto di voto per ciascun titolo posseduto, mentre le azioni di Classe B, mantenute riservate ai fondatori e agli insider di massima fiducia, concedono ben dieci voti per ogni singola azione. In base ai calcoli indipendenti diffusi dagli analisti, questo meccanismo consentirà a Elon Musk di mantenere un controllo ferreo sul settantanove per cento dei complessivi diritti di voto all’interno delle assemblee, a fronte di una quota di proprietà azionaria effettiva pari a circa il quarantadue per cento del capitale economico della compagnia. Tale configurazione annulla di fatto ogni possibilità per gli azionisti esterni di esercitare un controllo effettivo sull’operato del management, privando l’azienda di un sistema di bilanciamento dei poteri.

Ad aggravare ulteriormente i rischi di investimento, lo statuto depositato in via riservata contiene clausole legali estremamente restrittive che mirano a blindare l’operato dei vertici aziendali. Viene infatti sancito l’obbligo di risoluzione di qualsiasi controversia di natura finanziaria o azionaria tramite arbitrato privato vincolante, escludendo il ricorso ai tribunali ordinari federali. Inoltre, per poter promuovere una causa legale collettiva contro l’amministrazione, lo statuto impone il raggiungimento di una soglia di possesso azionario pari ad almeno il tre per cento dei titoli in circolazione. Alla strabiliante valutazione fissata per il collocamento, questo limite richiede il possesso di un pacchetto azionario del valore di svariati miliardi di dollari, erigendo una barriera insormontabile per qualunque investitore al dettaglio o fondo di medie dimensioni e limitando drasticamente la tutela legale in caso di malversazioni o decisioni contrarie all’interesse degli azionisti.

Oltre l’entusiasmo: valutazioni finanziarie e l’effetto Max Q

L’approccio al settore dell’industria aerospaziale richiede una notevole dose di razionalità e una comprensione approfondita delle metriche finanziarie di lungo periodo. Molti esperti indipendenti invitano i risparmiatori a valutare attentamente lo scostamento tra la suggestiva narrazione legata ai progetti di colonizzazione planetaria e i reali flussi di cassa operativi generati dall’azienda. Chi decide di investire nell’offerta iniziale deve comprendere che il prezzo di acquisto iniziale incorpora già proiezioni di crescita eccezionalmente ottimistiche relative sia alla rete di connettività Starlink, sia all’espansione dei servizi di comunicazione globale di nuova generazione, elementi che richiedono ingenti e continui investimenti in conto capitale prima di potersi tradurre in utili netti stabili per gli azionisti.

Un aspetto tecnico di cruciale importanza che gli acquirenti dovranno monitorare nei mesi successivi allo sbarco in borsa è la scadenza del vincolo di inalienabilità delle azioni, noto comunemente come lock-up period. Per un periodo di centottanta giorni dalla data di quotazione, i dipendenti storici, i manager e i primi finanziatori istituzionali privati non avranno la possibilità di vendere sul mercato i propri titoli. Le simulazioni elaborate dagli analisti finanziari prevedono che intorno al mese di dicembre 2026, in concomitanza con la rimozione di tale restrizione, il titolo azionario andrà incontro a una potenziale fase di forte stress sul mercato, definita metaforicamente come l’effetto Max Q, mutuando il termine ingegneristico che indica il punto di massima sollecitazione strutturale di un vettore in volo. L’immissione simultanea sul mercato secondario di milioni di azioni precedentemente bloccate potrebbe generare un’improvvisa e intensa pressione di vendita, determinando una significativa correzione al ribasso delle quotazioni e offrendo, paradossalmente, una finestra temporale migliore per accumulare i titoli a prezzi d’occasione rispetto a quelli proposti durante la fase febbrile del collocamento originario.