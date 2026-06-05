SpaceX sbarca a Wall Street: Jamie Dimon guida la caccia ai grandi capitali privati

Il confine tra l’esplorazione dello spazio profondo e i vertici dell’alta finanza globale non è mai stato così sottile. In un’operazione destinata a rimanere scolpita negli annali dei mercati regolamentati, il colosso aerospaziale guidato da Elon Musk si appresta a compiere il grande salto verso i listini pubblici. La portata di questo evento è tale da aver mobilitato in prima persona le figure più influenti di Wall Street, decise a intercettare una fetta di quello che si preannuncia come il più imponente collocamento azionario della storia moderna. L’intera architettura finanziaria globale sta osservando con estrema attenzione le manovre che precedono il debutto ufficiale, segno che l’operazione supererà di gran lunga i confini tradizionali del settore tecnologico e manifatturiero.

Un evento senza precedenti per la clientela Ultra-Wealthy

La conferma dell’eccezionalità di questa operazione è giunta attraverso indiscrezioni di eccezionale rilievo istituzionale. Come rivelato inizialmente da un’esclusiva di Bloomberg, ripresa tempestivamente dalle principali agenzie internazionali tra cui Reuters, l’amministratore delegato di JPMorgan Chase, Jamie Dimon, ha assunto personalmente le redini della campagna di promozione. Il banchiere più celebre del mondo ha orchestrato una discussione interattiva in diretta dal quartier generale dell’istituto a New York, mirata a presentare i dettagli esclusivi della imminente IPO di SpaceX a una platea selezionatissima di investitori patrimoniali. L’evento ha assunto i connotati di un vero e proprio dispiegamento di forze commerciali senza precedenti storici per la banca d’affari americana.

Accanto a Jamie Dimon, a guidare la sessione informativa vi era Mary Callahan Erdoes, responsabile globale della divisione Asset & Wealth Management di JPMorgan Chase. La rilevanza strategica dell’incontro è stata ulteriormente suggellata dalla partecipazione diretta dei massimi vertici operativi dell’azienda di El Segundo. Hanno infatti preso parte al confronto ravvicinato la celebre presidente e direttrice operativa di SpaceX, Gwynne Shotwell, e il direttore finanziario Bret Johnsen. Questo vertice a porte chiuse è stato trasmesso in simulcast in oltre novanta sedi periferiche della banca, dislocate in ventisei Stati americani, connettendo simultaneamente oltre duemilacinquecento clienti appartenenti alla categoria degli individui ad altissimo patrimonio netto, comunemente definiti ultra-high-net-worth individuals.

SpaceX riscrive le regole del collocamento istituzionale

Le modalità con cui la macchina societaria sta gestendo il proprio ingresso sul listino elettronico del Nasdaq segnano una netta rottura rispetto alle consuetudini della comunità finanziaria newyorkese. Secondo la documentazione ufficiale presentata alla Securities and Exchange Commission, l’azienda ha stabilito un prezzo fisso d’offerta pari a centotrentacinque dollari per singola azione. Questa decisione, presa con largo anticipo rispetto alle tempistiche canoniche, aggira di fatto il tradizionale meccanismo di price-discovery gestito dai consorzi di collocamento delle banche d’affari. Tale scelta riflette fedelmente la consolidata filosofia di Elon Musk, da sempre orientato a dettare le proprie condizioni personali nelle attività di sollecitazione di capitali, riducendo al minimo la discrezionalità degli intermediari istituzionali.

L’obiettivo finanziario dichiarato è a dir poco titanico. L’azienda punta a raccogliere settantacinque miliardi di dollari netti dall’emissione di circa 555 milioni di nuove azioni, una cifra che surclassa qualunque precedente record stabilito sul mercato statunitense. Qualora i sottoscrittori istituzionali dovessero esercitare integralmente le opzioni di sovrallocazione, la raccolta complessiva potrebbe sfiorare gli ottantasei miliardi di dollari. Una simile iniezione di liquidità proietterà immediatamente l’azienda verso una valutazione di 1,75 mila miliardi di dollari, posizionandola sin dal primo giorno di contrattazioni all’interno della ristretta cerchia delle prime dieci società quotate negli Stati Uniti per capitalizzazione, superando colossi industriali del calibro di Meta o della stessa Tesla.

La strategia della democratizzazione e la caccia ai capitali privati

Un aspetto che sta destando profondo interesse tra gli analisti è l’inedita ripartizione delle quote destinate alla sottoscrizione. Storicamente, le mega-IPO vedono una quota marginale, compresa tra il cinque e il dieci per cento, riservata al pubblico indistinto o alla clientela privata non istituzionale. Nel caso del debutto del colosso aerospaziale, le indiscrezioni raccolte dal Financial Times indicano che una quota compresa tra il venticinque e il trenta per cento dell’intero pacchetto azionario verrà veicolata verso gli investitori retail e i grandi patrimoni familiari. Questa imponente massa di titoli, quantificabile in oltre venti miliardi di dollari, richiede una rete distributiva estremamente capillare ed efficiente per essere assorbita senza scossoni sul prezzo.

Per questa ragione, oltre al ruolo d’élite interpretato da JPMorgan Chase, la struttura dell’offerta si appoggia a cinque grandi piattaforme di intermediazione specializzate nel pubblico di massa e nella gestione patrimoniale diffusa. Istituti come Fidelity hanno abbassato la soglia minima di investimento ad appena duemila dollari, abbattendo le barriere d’ingresso tradizionalmente fissate a centinaia di migliaia di dollari per i collocamenti più ambiti. Altri operatori non richiederanno alcun saldo minimo d’ingresso nei conti dei sottoscrittori. Questa apertura di massa non risponde soltanto a un principio ideologico di partecipazione diffusa, ma costituisce una stringente necessità strategica. L’azienda deve infatti competere per raccogliere liquidità in un anno caratterizzato dalle imminenti quotazioni miliardarie di giganti dell’intelligenza artificiale come OpenAI e Anthropic, che minacciano di drenare le risorse dei grandi fondi pensione e dei gestori istituzionali tradizionali.

Tra entusiasmo stellare e i moniti degli analisti di mercato

Nonostante l’eccezionale euforia che circonda l’avvio formale del roadshow, i cui dettagli e prospetti informativi sono stati resi pubblici tramite una piattaforma dedicata, la comunità degli analisti indipendenti invita alla massima prudenza. I dati di bilancio consolidati relativi all’anno precedente evidenziano un fatturato di diciotto miliardi e cento milioni di dollari, a fronte del quale l’azienda ha registrato una perdita netta calcolata secondo i principi contabili GAAP pari a quattro miliardi e novecento milioni di dollari. Sulla base di queste metriche, il valore obiettivo richiesto dalla società implica un rapporto prezzo-vendite vicino a quota novantaquattro, un multiplo nettamente superiore rispetto a qualunque altra grande realtà tecnologica o startup privata ad alta crescita attualmente sul mercato.

Gli esperti di Morningstar hanno avviato la copertura sul titolo esprimendo forti riserves sulla sostenibilità di tali cifre nel breve termine. Secondo i loro modelli di attualizzazione dei flussi di cassa, il reale valore intrinseco della compagnia si attesterebbe attorno ai 780 miliardi di dollari, ovvero meno della metà rispetto al target prefissato per l’IPO. Gli analisti stimano che le attività storiche di lancio dei vettori e la redditività della costellazione satellitare Starlink giustifichino una valutazione di circa 611 miliardi di dollari, a cui vanno aggiunti circa centosettanta miliardi legati alle potenzialità della divisione dedicata al calcolo e alle infrastrutture di intelligenza artificiale. L’esortazione rivolta agli investitori è di attendere il superamento della fase di massima pressione strutturale sul titolo, prevista per la fine dell’anno corrente, quando scadrà il vincolo di inoperosità di centottanta giorni che impedisce agli insider aziendali di vendere le proprie quote sul mercato aperto.