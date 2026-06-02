Spagna, incendio a Los Garres: emergenza temperature e fiamme incontrollate | VIDEO

Un incendio devastante è scoppiato nella zona di Los Garres, nella regione di Murcia, Spagna, mettendo in allarme le autorità locali. Le temperature, prossime ai +40°C, hanno reso il terreno estremamente secco e facilitato la rapida propagazione delle fiamme, minacciando abitazioni e territori circostanti. Il fronte del fuoco si è sviluppato con estrema velocità a causa delle condizioni climatiche. Le autorità hanno confermato che il rogo è difficile da controllare e che la colonna di fumo è visibile da molte zone limitrofe, segnalando la gravità della situazione. Le squadre di emergenza lavorano per impedire che le fiamme si estendano ulteriormente.

Interventi dei soccorsi

Numerosi vigili del fuoco, unità di emergenza e personale della protezione civile sono stati mobilitati per affrontare l’incendio. L’obiettivo principale è contenere le fiamme e proteggere la popolazione. La rapidità dell’intervento è stata determinante per limitare la minaccia alle aree abitate.

Alcune abitazioni nelle vicinanze di Los Garres sono state evacuate per precauzione, vista la vicinanza delle fiamme e la densità del fumo. Strade e vie limitrofe sono state chiuse temporaneamente per garantire la sicurezza e permettere l’accesso libero ai mezzi di soccorso impegnati nelle operazioni.

Condizioni meteorologiche critiche

Il caldo e la siccità hanno aggravato la situazione, rendendo il controllo dell’incendio ancora più difficile. Il vento, variabile e intenso, ha contribuito a favorire la diffusione del rogo, aumentando il rischio per le persone e le strutture vicine.

Le autorità continuano a monitorare l’evolversi del fuoco, coordinando costantemente le operazioni di emergenza. La priorità resta la protezione della popolazione e la limitazione dei danni ambientali e materiali provocati dalle fiamme. La situazione resta critica e richiede attenzione continua fino al completo spegnimento dell’incendio.