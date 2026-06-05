Spazio, perdita d’aria sulla ISS: astronauti in modalità evacuazione

Allarme per una perdita d’aria nella sezione russa della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La NASA ha annunciato di avere ordinato agli astronauti di mettersi al riparo nella loro navicella e prepararsi per una possibile evacuazione, mentre l’equipaggio russo tenta di riparare la falla. Alle 15:04 ora italiana, i quattro astronauti della missione Crew-12 hanno ricevuto dal controllo NASA l’ordine di entrare nella loro navicella spaziale Crew Dragon, con cui erano arrivati il 14 febbraio, e di indossare le loro tute spaziali nel caso in cui la perdita d’aria dovesse rendere necessaria un’evacuazione di emergenza, ha riferito una fonte dell’agenzia spaziale. Sulla ISS lavorano due astronauti statunitensi, un astronauta francese e un cosmonauta russo.

Piccole perdite d’aria nel modulo russo Zvezda andrebbero avanti da tempo, ma vi sarebbero state divergenze tra la NASA e l’agenzia spaziale russa Roscosmos su come ripararle. “Il tunnel di trasferimento del modulo di servizio Zvezda, noto come PrK, soffre di crepe e perdite da qualche tempo e Roscosmos ha cercato di tamponarle il più possibile fino a oggi“, ha riferito la portavoce della NASA, Bethany Stevens. “NASA e Roscosmos stanno lavorando per determinare la causa principale delle crepe“, della cui riparazione si occupa l’agenzia russa, ha spiegato.

Le operazioni di oggi e la modalità evacuazione

“In seguito a nuove perdite, Roscosmos ha deciso di procedere con un’operazione di riparazione più estesa oggi“, ha proseguito. “Per eccesso di cautela, la NASA ha chiesto a tutti e quattro i membri dell’equipaggio SpaceX Crew-12 e all’astronauta NASA Chris Williams di mettersi in posizione di massima sicurezza nella navicella Dragon mentre la riparazione è in corso“, ha confermato. “Continuiamo a lavorare con i nostri omologhi russi, insieme al resto della comunità internazionale che supporta la stazione spaziale, per arrivare a una soluzione più duratura“, ha assicurato.

Astronauti tornati a bordo

In seguito, i quattro membri dell’equipaggio messi in sicurezza sono tornati sulla Stazione Spaziale Internazionale, ha riferito Bethany Stevens su X. L’agenzia russa “Roscosmos ha sospeso i lavori di riparazione strutturale nel del tunnel di trasferimento del modulo di servizio Zvezda, noto come PrK, mentre vengono valutate ulteriori misurazioni e dati”, ha spiegato. La NASA ha dunque ordinato agli astronauti che erano stati messi in sicurezza sulla navicella Dragon “di tornare alle operazioni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale“, ha spiegato.

Roscosmos ha annunciato che è stata sigillata una delle due perdite d’aria nel suo segmento della ISS e ha assicurato che gli astronauti non corrono pericolo, secondo quanto riporta l’agenzia Tass. “Una perdita è stata chiusa e si sta lavorando sull’altra“, ha spiegato l’agenzia. “La sicurezza dell’equipaggio e dei sistemi di bordo dell’ISS non sono in pericolo“.