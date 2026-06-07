Spazio, Prada e Axiom presentano lo strato interno della tuta spaziale per il ritorno sulla Luna

Axiom Space e Prada hanno presentato oggi il Liquid Cooling and Ventilation Garment (LCVG), il capo destinato a essere indossato dagli astronauti all’interno della tuta spaziale di nuova generazione Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU). Si tratta dello strato interno ad alte prestazioni sviluppato per proteggere gli astronauti durante l’esplorazione della superficie lunare, che l’umanità si appresta a raggiungere nuovamente per la prima volta dopo oltre cinquant’anni. Nel capo, l’acqua fredda circola lungo il corpo dell’astronauta attraverso una rete di tubi. Raffredda i muscoli, favorisce la ventilazione e lavora insieme ai sistemi che portano ossigeno e rimuovono anidride carbonica.

La collaborazione tra Prada e Axiom

La maison milanese ha messo a disposizione la propria esperienza nelle tecniche di lavorazione a maglia, nel design e nello sviluppo di materiali avanzati per realizzare uno degli elementi chiave della nuova tuta spaziale. Dopo aver contribuito allo sviluppo dello strato esterno della AxEMU, Prada ha esteso il proprio lavoro alla progettazione del livello più vicino al corpo dell’astronauta, da cui dipendono termoregolazione, comfort e affidabilità durante le attività extraveicolari.

“Il futuro dell’esplorazione spaziale non sarà costruito da un singolo soggetto, e la nostra collaborazione con Prada ne è la dimostrazione“, ha dichiarato Jonathan Cirtain, amministratore delegato e Presidente di Axiom Space. “Unendo il meglio dell’ingegneria aerospaziale con l’eccellenza artigianale e la progettazione avanzata di prodotto, abbiamo creato un capo che nessuna delle due aziende avrebbe potuto realizzare autonomamente. È esattamente questo tipo di approccio trasversale tra settori diversi che definirà la prossima era del volo spaziale umano”.

“Quando abbiamo presentato la AxEMU, avevamo annunciato che la collaborazione tra Prada e Axiom Space sarebbe proseguita oltre quel primo traguardo. Oggi siamo orgogliosi di presentare un nuovo risultato, nato dalla combinazione unica tra le conoscenze pionieristiche di Axiom Space e il know-how di Prada nel design, nella modellistica e nei materiali avanzati, al servizio del ritorno dell’umanità sulla superficie lunare”, ha dichiarato Lorenzo Bertelli, Chief Marketing Officer e Head of Sustainability del Gruppo Prada. “Guardiamo con entusiasmo al prosieguo di questa collaborazione con Axiom Space, continuando a superare i rispettivi confini ed esplorando insieme nuove frontiere”.

Il LCVG

La collaborazione tra le due aziende era stata annunciata nel 2024 con lo sviluppo dello strato esterno della AxEMU, progettato per resistere alle estreme variazioni termiche e all’ambiente ricco di micrometeoriti del Polo Sud lunare. Il lavoro congiunto si è ora esteso al LCVG, il livello più vicino al corpo dell’astronauta, progettato con tecniche di modellazione 3D e in grado di garantire raffreddamento e ventilazione durante attività extraveicolari fino a otto ore. La competenza di Prada nei materiali ad alte prestazioni ha inoltre contribuito alla selezione di fibre tecniche che permettono l’utilizzo ripetuto dell’indumento nelle missioni di lunga durata.

Durante le attività extraveicolari, il corpo degli astronauti genera una notevole quantità di calore metabolico. Il LCVG consente di far circolare acqua fredda attraverso una rete di tubi distribuiti lungo i principali gruppi muscolari, assorbendo il calore e trasferendolo al sistema portatile di supporto vitale della tuta, da cui viene poi dissipato nello spazio. A differenza dei sistemi di raffreddamento tradizionali, il LCVG di Axiom Space integra un circuito di raffreddamento completamente ridondante, garantendo la disponibilità di un sistema di riserva in caso di guasto del circuito principale.

Quando gli astronauti torneranno sulla Luna nell’ambito della missione Artemis IV della NASA, il LCVG sarà uno dei pochi strati di protezione tra loro e l’ambiente ostile dello spazio. Il capo svolge anche una funzione di ventilazione: un circuito separato convoglia ossigeno fresco sul volto dell’astronauta ed elimina l’anidride carbonica espirata. Il gas viene quindi reindirizzato al sistema di supporto vitale, dove la CO 2 viene rimossa prima che l’ossigeno venga nuovamente ricircolato.

“Per ogni minuto trascorso dagli astronauti all’esterno del veicolo, il LCVG deve lavorare per mantenerli al sicuro“, ha dichiarato Russell Ralston, Senior Vice President of Spacecraft Development di Axiom Space. “Gestisce il loro ambiente termico, supporta la respirazione e lo fa mentre gli astronauti spingono il proprio corpo al limite. Il lavoro svolto insieme a Prada ha portato queste capacità a un livello che non avremmo potuto raggiungere da soli”.