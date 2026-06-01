“Swap Party Stellare del Cuore”: il riuso creativo sostiene l’accessibilità del Parco Scientifico di Monte Viseggi

Il 5 e 6 giugno 2026, a partire dalle ore 17, il laboratorio di Progetto Casa Bio Ecologica, in corso Cavour 300b, ospiterà lo “Swap Party Stellare del Cuore”, un’iniziativa che unisce riuso creativo, sostenibilità, solidarietà e attenzione all’accessibilità degli spazi culturali e scientifici. L’appuntamento, promosso in collaborazione con gli Astrofili Spezzini dell’Osservatorio di Monte Viseggi, nasce con un obiettivo concreto: raccogliere fondi per contribuire all’acquisto di un montascale destinato agli osservatori astronomici e al museo del Parco Scientifico di Monte Viseggi. Un intervento pensato per rendere sempre più accessibili gli spazi della cultura scientifica anche alle persone con difficoltà motorie.

Due giornate tra riuso, sostenibilità e solidarietà

Lo “Swap Party Stellare del Cuore” si inserisce in un percorso che guarda alla sostenibilità ambientale e alla solidarietà sociale come elementi complementari. L’iniziativa punta infatti a promuovere una modalità concreta e partecipata di recupero degli oggetti e dei capi di abbigliamento, trasformando il gesto del riuso in un contributo diretto a favore di un progetto di inclusione.

Durante le due giornate sarà possibile portare vestiti, accessori e bijoux puliti e in buone condizioni, che saranno messi a disposizione nell’ambito di una vendita solidale. Saranno accettate anche calzature e capi di intimo esclusivamente se nuovi e muniti di cartellino.

Il cuore dell’iniziativa è proprio la possibilità di dare nuova vita a ciò che non viene più utilizzato, trasformando abiti e oggetti in risorse per sostenere una causa legata all’accesso alla cultura scientifica, all’astronomia e agli spazi del Parco Scientifico di Monte Viseggi.

Un’alternativa concreta alla fast fashion

Lo swap party vuole essere anche un’alternativa concreta alla fast fashion, promuovendo il recupero, il riciclo e la possibilità di reinventare il proprio stile. L’obiettivo è ridurre gli sprechi e valorizzare capi e accessori ancora in buone condizioni, contrastando il consumo rapido e l’accumulo di prodotti destinati a essere abbandonati dopo poco tempo.

Attraverso il meccanismo dello scambio e della vendita solidale, l’iniziativa invita a ripensare il rapporto con l’abbigliamento e con gli oggetti di uso quotidiano, mettendo al centro il valore del riuso creativo e dell’economia circolare. Ogni capo recuperato diventa così parte di un percorso più ampio, capace di collegare attenzione ambientale e impegno sociale.

Come partecipare allo “Swap Party Stellare del Cuore”

La quota di partecipazione allo “Swap Party Stellare del Cuore” è di 10 euro e darà diritto alla scelta di uno o più articoli tra quelli disponibili, fino al raggiungimento dello stesso valore. Per i capi o gli oggetti con valore superiore sarà possibile effettuare un’offerta pari o superiore al prezzo indicato.

Il meccanismo dell’iniziativa consente quindi di partecipare a una raccolta fondi solidale e, allo stesso tempo, di scegliere articoli recuperati e rimessi in circolo. Una formula che valorizza il gesto della donazione, il piacere dello scambio e il sostegno a un obiettivo concreto legato all’accessibilità.

Gli articoli rimasti al termine dell’iniziativa saranno destinati a future attività solidali oppure donati ad altre associazioni del territorio, in modo da proseguire il percorso di riuso e solidarietà anche oltre le due giornate dell’evento.

Il progetto per il montascale al Parco Scientifico di Monte Viseggi

La finalità principale dello swap party solidale è contribuire all’acquisto di un montascale destinato agli osservatori astronomici e al museo del Parco Scientifico di Monte Viseggi. Si tratta di un intervento pensato per migliorare l’accessibilità degli spazi e permettere anche a persone con difficoltà motorie di avvicinarsi alla cultura scientifica, all’osservazione del cielo e alle attività del parco.

La collaborazione con gli Astrofili Spezzini dell’Osservatorio di Monte Viseggi rafforza il legame tra divulgazione scientifica, territorio e inclusione. Rendere più accessibili gli osservatori astronomici e il museo significa ampliare le possibilità di partecipazione e favorire una fruizione più aperta degli spazi dedicati alla scienza.