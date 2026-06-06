Temporale “improvviso e non previsto” a Milano: notte di emergenza tra allagamenti e interventi | VIDEO

Un violento temporale si è abbattuto su Milano e sull’hinterland la scorsa notte, colpendo in particolare le aree a Nord e a Ovest della città. L’evento ha provocato diffusi disagi e danni. Le precipitazioni più intense hanno interessato soprattutto i Comuni di Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo e Paderno Dugnano, dove si sono registrati allagamenti e criticità diffuse. La pioggia intensa ha inoltre contribuito a far aumentare rapidamente il livello del Fiume Seveso, costringendo le autorità ad attivare la vasca di laminazione di Bresso per contenere l’onda di piena.

Secondo i dati della stazione meteorologica del Centro Meteorologico Lombardo installata a Cinisello Balsamo, il rain rate ha raggiunto picchi fino a 90 mm/h. Un valore estremamente elevato, che equivale – se mantenuto costante per un’ora – a circa 90 litri d’acqua per metro quadrato. Registrati 58 mm a Ovest di Milano dalla mezzanotte alle 2 circa, 36 mm in centro città, 41 mm più a Nord, a Vedano al Lambro (MB). La notte è stata particolarmente impegnativa per i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, chiamati a gestire oltre 50 interventi in poche ore. Le squadre sono intervenute principalmente per rami pericolanti, allagamenti e situazioni di rischio diffuse sul territorio.

“Temporale improvviso e non previsto su Milano città, Cinisello Balsamo, Paderno Dugnano, Monza. A Cinisello 51 mm di acqua in un’ora. Grandine. Onda di piena del Seveso su Milano: attivata la vasca del Seveso di Milano alle 23.55 circa. Preoccupazione anche per il Lambro. Attivate squadre MM e Protezione civile“, ha confermato l’assessore Marco Granelli.

Temporale nella notte a Milano, allagamenti e criticità

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