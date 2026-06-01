Temporali in azione sulle Marche: instabilità in aumento lungo la fascia adriatica

Nella giornata di oggi lunedì 1 giugno, le condizioni meteorologiche sulle Marche risultano fortemente instabili a causa dell’indebolimento progressivo dell’alta pressione e dell’arrivo di una perturbazione di origine atlantica che sta lambendo la Penisola. Il fronte perturbato ha innescato un aumento dell’instabilità atmosferica, con temporali improvvisi e localmente intensi. In dettaglio, nelle Marche si segnalano celle temporalesche attive che non stanno risparmiando le principali aree urbane della costa adriatica: colpite in particolare dal maltempo in queste ore le aree di Ancona e Senigallia.

Secondo le previsioni, la struttura depressionaria continuerà a influenzare il tempo anche nelle prossime ore. Per domani, martedì 2 giugno, Festa della Repubblica, è invece è previsto l’arrivo di un’altra più intensa perturbazione, destinata a investire con maggior decisione la Penisola.

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