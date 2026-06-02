Terremoto al largo della Calabria: “stanotte abbiamo ballato”, nessun danno rilevante su edifici e strade

Paura nella notte in Calabria per una forte scossa di terremoto magnitudo Mw 6.1 registrata al largo della costa tirrenica calabrese, con epicentro in mare a una profondità di circa 250 km. Il sisma è stato distintamente avvertito in gran parte della regione e in diverse altre, spingendo cittadini e autorità ad attivare le procedure di monitoraggio e verifica. Secondo il bilancio diffuso dai Vigili del Fuoco, gli interventi effettuati nelle ore successive alla scossa sono stati limitati e non hanno evidenziato situazioni di particolare criticità. Nel territorio della provincia di Cosenza sono state effettuate 2 aperture di porta a seguito dello stato di apprensione generato dall’evento sismico, mentre a Catanzaro e a Cittanova, nel Reggino, sono state eseguite 2 verifiche tecniche su abitazioni civili.

I controlli hanno escluso la presenza di problemi strutturali. “Non sono state segnalate criticità rilevanti né danni a persone o strutture“, hanno confermato i Vigili del Fuoco in una nota, precisando che non sono emerse “problematiche di natura statica né danni strutturali agli edifici interessati“. La situazione, aggiunge il Corpo nazionale, “risulta sotto controllo” ed è costantemente monitorata dalle strutture operative.

Verifiche immediate anche sulla rete stradale. Il personale ANAS ha effettuato durante la notte una serie di controlli lungo le infrastrutture interessate dal sisma senza rilevare danni. La società ha reso noto che ulteriori accertamenti sono in corso nella mattinata su ponti e viadotti da parte di squadre tecniche specializzate. Al momento la circolazione stradale procede regolarmente.

Tra i Comuni più vicini all’area dell’epicentro figura Amantea, sulla costa cosentina. Il sindaco Vincenzo Pellegrino ha rassicurato la popolazione sottolineando che, nonostante il forte spavento, non si registrano conseguenze significative. “Stanotte abbiamo ballato un tantino, ma non ci sono segnalazioni di danni a cose o persone“, ha dichiarato all’Adnkronos. “A parte un po’ di paura, com’è normale e fisiologico che sia nei casi di eventi imprevisti, la situazione è sotto controllo e non sono state rilevate particolari criticità“.