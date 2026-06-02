Terremoto al largo di Cosenza, Occhiuto conferma: “nessun danno, prosegue il monitoraggio”

Una forte scossa di terremoto magnitudo Mw 6.1 ha colpito la Calabria nella notte, provocando una forte ondata di apprensione tra la popolazione locale. L’epicentro del fenomeno sismico è stato individuato dai sismografi al largo della costa tirrenica cosentina, a una profondità particolarmente elevata di circa 250 km. Proprio questa elevata profondità ha permesso alle onde sismiche di propagarsi su un’area geografica molto estesa, tanto da essere chiaramente avvertite anche nelle vicine regioni. Nonostante il grande spavento iniziale, che ha spinto moltissimi cittadini a chiamare i numeri di emergenza per avere informazioni, i primissimi controlli eseguiti sul territorio hanno fortunatamente escluso danni a persone o cose. Le sale operative regionali, con i propri tecnici, si sono messe subito al lavoro per coordinare con grande attenzione tutti i monitoraggi necessari per la sicurezza.

Il monitoraggio sul territorio e le parole di Occhiuto

La macchina dei soccorsi si è attivata fin dai primi minuti successivi alla scossa per fare piena luce sulla situazione nei vari comuni interessati. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha seguito da vicino l’evolversi della situazione e ha rilasciato una nota ufficiale per fare il punto della situazione e ringraziare la Protezione Civile. “La scossa di terremoto di magnitudo 6.2 registrata nella notte, con epicentro al largo della costa tirrenica cosentina e a circa 250 km di profondità, è stata avvertita in gran parte della Calabria, provocando comprensibilmente paura e preoccupazione tra i cittadini. Fin dai primi minuti successivi all’evento sismico, la macchina della Protezione Civile regionale, guidata dal direttore Domenico Costarella, si è immediatamente attivata per monitorare la situazione e coordinare tutte le verifiche necessarie sul territorio. Le nostre sale operative hanno ricevuto numerosissime chiamate da parte dei cittadini che chiedevano informazioni e assistenza. Fortunatamente, allo stato attuale, non si registrano danni a persone né a cose. Nel corso della notte si è inoltre riunita l’Unità di crisi con il Dipartimento nazionale della Protezione Civile, che ringrazio per la consueta tempestività. Un ringraziamento particolare va al capo del Dipartimento, Fabio Ciciliano, per l’immediato interessamento e il costante supporto garantito alla nostra Regione. Alla riunione hanno partecipato anche le Regioni Puglia e Sicilia, nelle quali il sisma è stato chiaramente avvertito. Nelle prossime ore proseguiranno gli accertamenti e le attività di monitoraggio, ma sulla base delle informazioni attualmente disponibili non vi è alcun motivo di particolare preoccupazione. Desidero infine ringraziare tutti gli operatori della Protezione Civile, le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, i sindaci e quanti hanno lavorato senza sosta durante la notte e continueranno a farlo nelle prossime ore per garantire la sicurezza dei cittadini e la piena operatività del sistema di emergenza“.