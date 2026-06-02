Terremoto Calabria, da Nesci (FdI) vicinanza ai cittadini e ringraziamenti ai soccorritori impegnati nel monitoraggio sismico

Una notte di forte apprensione ha scosso la terra e l’animo dei cittadini nel Mezzogiorno d’Italia. Una forte scossa di terremoto, registrata nel corso delle ore notturne, è stata nitidamente avvertita dalla popolazione in gran parte della regione, destando un diffuso senso di allarme e spingendo molti ad abbandonare temporaneamente le proprie abitazioni. La notizia principale e più rassicurante per i lettori, emersa a seguito dei controlli eseguiti tempestivamente dalle autorità competenti, riguarda l’assenza di conseguenze gravi. I rilievi tecnici ed i sopralluoghi effettuati fin dalle prime ore della notte hanno infatti escluso la presenza di feriti o di danni strutturali alle infrastrutture, permettendo di gestire l’emergenza con ordine e tempestività.

Sull’evento è intervenuto Denis Nesci, eurodeputato di Fratelli d’Italia-Ecr, che ha voluto fare il punto della situazione analizzando l’impatto psicologico del sisma e la successiva fase di accertamento. L’esponente politico ha commentato l’accaduto dichiarando: “La forte scossa di terremoto registrata nella notte e avvertita in gran parte della Calabria ha inevitabilmente generato preoccupazione tra i cittadini. Fortunatamente, dalle verifiche effettuate nelle ore successive non risultano danni a persone o infrastrutture, ma è giusto mantenere alta l’attenzione e continuare il monitoraggio del territorio“.

La macchina dei soccorsi e il monitoraggio tempestivo del territorio

Subito dopo l’evento sismico, la macchina dell’emergenza si è attivata senza sosta per garantire una mappatura dettagliata della situazione e scongiurare eventuali pericoli latenti. Il personale della Protezione Civile, affiancato dalle squadre dei Vigili del Fuoco e dagli agenti delle Forze dell’Ordine, si è dispiegato sul territorio, lavorando in stretta sinergia con i sindaci delle località interessate dalla scossa. Questo sforzo congiunto ha permesso di tranquillizzare la popolazione e di coordinare gli interventi di ispezione immediata sugli edifici pubblici, sulle reti viarie e sul patrimonio abitativo.

Il ruolo cruciale svolto da chi opera in prima linea per la sicurezza pubblica è stato ampiamente riconosciuto a livello istituzionale. L’onorevole Nesci ha espresso la propria profonda gratitudine verso tutti i soggetti coinvolti nella gestione dell’evento, rimarcando il valore del loro operato immediato: “Desidero rivolgere un ringraziamento alla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine, ai sindaci e a tutti gli operatori che fin dalle prime ore si sono attivati per verificare la situazione e garantire la sicurezza delle nostre comunità“.

L’importanza strategica della prevenzione e della sicurezza del territorio

L’episodio notturno ripropone con forza il tema della vulnerabilità e della necessità di politiche di ampio respiro legate alla prevenzione sismica. La regione si trova storicamente in un’area geografica caratterizzata da un’elevata attività geologica, un fattore che impone una pianificazione costante sia da parte delle istituzioni che della stessa cittadinanza. La gestione positiva di eventi di questo tipo dimostra come una cultura consolidata del rischio e interventi preventivi mirati possano fare la differenza, riducendo l’impatto dei fenomeni naturali sul tessuto sociale ed economico.

Su questo aspetto centrale, la nota dell’europarlamentare sottolinea la necessità di non abbassare la guardia e di continuare a investire risorse economiche e progettuali per la salvaguardia degli edifici e delle infrastrutture. Denis Nesci ha infatti evidenziato: “La Calabria conosce bene il valore della prevenzione e della resilienza. Eventi come questo ci ricordano quanto sia importante continuare a investire nella sicurezza del territorio, nel monitoraggio sismico e nella messa in sicurezza del patrimonio pubblico e privato“.

Solidarietà istituzionale e la resilienza delle comunità calabresi

Al di là degli aspetti prettamente tecnici e dei bilanci materiali, resta l’impatto emotivo sui cittadini, molti dei quali sono stati svegliati di sussulto nel cuore della notte e hanno vissuto momenti di comprensibile timore per la propria incolumità e per quella dei propri familiari. In contesti simili, la vicinanza delle istituzioni diventa un elemento cardine per trasmettere un senso di stabilità, coesione e protezione.

In conclusione del suo intervento, l’esponente di Fratelli d’Italia ha voluto inviare un messaggio di solidarietà e di profonda fiducia verso le capacità di reazione della popolazione locale, ribadendo l’impegno a vigilare sull’evoluzione degli eventi: “Rivolgo un pensiero di vicinanza a tutti i cittadini che hanno vissuto momenti di apprensione durante la notte. Continueremo a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, confidando nel lavoro delle autorità competenti e nella straordinaria capacità delle nostre comunità di affrontare anche le prove più difficili“. La situazione sul territorio calabrese resta sotto costante osservazione da parte degli esperti, mentre le comunità locali riprendono gradualmente la normale quotidianità.

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