Terremoto Calabria, prosegue l’attività dei Vigili del Fuoco: verifiche tra Catanzarese e Cosentino

Prosegue l’attività dei Vigili del Fuoco finalizzata alle verifiche tecniche sugli edifici e sulle infrastrutture a seguito del terremoto di magnitudo 6.1 registrato nella notte nel Mar Tirreno, davanti alle coste della Calabria. Dalle ore 08.00 della mattinata sono stati effettuati circa dieci interventi di verifica tra le province di Catanzaro e Cosenza, a seguito di segnalazioni pervenute alle Sale Operative. Al momento, gli accertamenti eseguiti non hanno evidenziato danni strutturali di particolare rilievo né criticità tali da compromettere la sicurezza degli edifici ispezionati.

Le attività di controllo e monitoraggio del territorio proseguono comunque in maniera costante, al fine di garantire una tempestiva risposta ad eventuali ulteriori richieste di verifica da parte della popolazione. I Vigili del Fuoco continuano a mantenere elevato il livello di attenzione sull’intero territorio regionale, assicurando la piena operatività dei dispositivi di soccorso e di verifica tecnica.