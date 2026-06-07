Terremoto Grecia, trema la zona centrale orientale: doppia scossa tra terraferma e mare in pochi minuti | DATI e MAPPE

Un terremoto di magnitudo 5.0 ha colpito la Grecia centrale orientale alle 11:58:46 in Italia, con epicentro sulla terraferma, a una profondità di 8 km. La scossa è stata percepita in diverse località circostanti, suscitando preoccupazione tra la popolazione, senza causare danni significativi. Pochi minuti dopo, alle 12:02, si è verificata una seconda scossa più forte di magnitudo 5.5, con epicentro in mare a una profondità di 17 km. La seconda scossa ha aumentato la percezione del sisma lungo la costa e ha confermato l’attività sismica nella regione, sottolineando la dinamicità delle faglie locali e la necessità di monitoraggio costante.

Faglie attive e caratteristiche geologiche della zona

La Grecia centrale orientale è situata in una delle aree più sismicamente attive del Paese, caratterizzata da un complesso sistema di faglie attive derivanti dall’interazione tra la placca africana e quella euroasiatica. La regione presenta numerose faglie longitudinali, che attraversano montagne e pianure, rendendo il territorio particolarmente vulnerabile a terremoti superficiali.

La prima scossa, sulla terraferma, ha evidenziato come i terremoti superficiali siano più percepibili per la popolazione rispetto a quelli più profondi. La seconda scossa, pur essendo più intensa e localizzata in mare, ha contribuito a confermare l’attività della stessa struttura geologica e la possibilità di repliche lungo faglie già attive.

Rischio sismico nella Grecia centrale orientale

Il rischio sismico nella regione è considerato elevato. Gli eventi superficiali, come quello di magnitudo 5.0, generano oscillazioni più forti in superficie rispetto a scosse più profonde, aumentando l’allerta tra residenti e autorità. La popolazione è invitata a prestare attenzione agli edifici instabili e a spostarsi in aree aperte durante le scosse. Le autorità locali mantengono un monitoraggio costante per prevenire conseguenze gravi e rilevare eventuali repliche.

La Grecia centrale orientale ha una lunga storia di terremoti significativi, con eventi passati che hanno superato la magnitudo 6.0. Questi terremoti hanno colpito sia centri abitati sia strutture storiche, evidenziando l’importanza di norme antisismiche aggiornate e della pianificazione urbana. Il doppio terremoto odierno, con la prima scossa sulla terraferma e la seconda in mare, ricorda come anche le aree costiere e marittime siano vulnerabili e richiedano vigilanza costante.

Monitoraggio e implicazioni

Le istituzioni scientifiche continuano a monitorare attentamente la situazione per individuare eventuali repliche nei giorni successivi. Gli esperti avvertono che scosse di magnitudo simile o leggermente inferiore potrebbero verificarsi lungo le stesse faglie. Secondo dichiarazioni ufficiali, le strutture critiche della zona risultano stabili, riducendo il rischio immediato per la popolazione.

Il doppio evento di oggi evidenzia ancora una volta l’importanza di sistemi di allerta rapidi, pianificazione urbana consapevole e preparazione costante, strumenti fondamentali per mitigare l’impatto dei fenomeni naturali in una delle regioni più sismicamente attive della Grecia.