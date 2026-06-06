Terremoto nel Mar Ionio settentrionale: scossa registrata in serata | DATI e MAPPA

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata alle 22:03 italiane nel Mar Ionio settentrionale, secondo i dati dell’INGV. L’evento sismico è stato localizzato in mare, in un’area compresa tra la fascia ionica della Calabria e il settore meridionale della Puglia. Il dato più rilevante riguarda la profondità dell’ipocentro, indicata a 37 km. Si tratta di un parametro importante perché consente di distinguere l’evento da un sisma più superficiale, che in genere può produrre effetti più localizzati e intensi nelle aree vicine all’epicentro. In questo caso, la localizzazione in mare e la profondità registrata rappresentano gli elementi principali disponibili per inquadrare la scossa.

La localizzazione marina è un elemento centrale della notizia. I terremoti con epicentro in mare possono essere avvertiti in modo diverso a seconda della profondità, della distanza dalle coste, della magnitudo e delle caratteristiche geologiche dei fondali e delle aree emerse circostanti.

Profondità a 37 km: cosa significa per la scossa

La profondità indicata dall’INGV, pari a 37 km, colloca l’ipocentro del sisma in una fascia non superficiale. Un terremoto a 37 km di profondità può avere una distribuzione dello scuotimento diversa rispetto a un evento molto superficiale. In generale, più un sisma è profondo, più l’energia può disperdersi prima di raggiungere la superficie; tuttavia, la percezione della scossa dipende anche dalla magnitudo, dalla distanza dall’epicentro e dalla struttura geologica attraversata dalle onde sismiche.

Faglie e contesto sismico del Mar Ionio settentrionale

Il Mar Ionio settentrionale appartiene a un settore geologicamente complesso del Mediterraneo centrale, dove la sismicità può essere collegata alla presenza di strutture profonde e faglie sottomarine. L’area ionica è infatti una zona in cui i movimenti della crosta terrestre possono generare terremoti sia superficiali sia più profondi.

La scossa registrata a 37 km di profondità richiama l’attenzione proprio sulla natura tettonica del settore. Le faglie presenti in aree marine non sono sempre direttamente visibili come quelle emerse, ma possono essere individuate e studiate attraverso il monitoraggio sismico e le indagini geologiche. In un’area come quella del Mar Ionio, il controllo strumentale assume quindi un ruolo essenziale per seguire l’evoluzione degli eventi e aggiornare i parametri della localizzazione.

La presenza di faglie o strutture attive non implica automaticamente conseguenze rilevanti per la popolazione, ma conferma l’importanza del monitoraggio continuo in una zona dove la sismicità è un fenomeno noto e da osservare con attenzione.

Rischio sismico tra mare aperto e aree costiere

Il rischio sismico di un territorio non dipende soltanto dalla presenza di terremoti, ma anche dalla vicinanza ai centri abitati, dalla profondità dell’evento, dalla magnitudo e dalla vulnerabilità degli edifici. Per questo motivo, una scossa localizzata in mare deve essere valutata considerando diversi fattori.

Nel caso del terremoto nel Mar Ionio settentrionale, l’epicentro in mare rappresenta un elemento significativo, perché separa l’area di origine della scossa dai principali centri abitati sulla terraferma. Il settore del Mar Ionio e le aree costiere circostanti rientrano in una zona del Mediterraneo interessata storicamente da attività sismica. La memoria sismica dell’Italia meridionale comprende eventi che hanno coinvolto nel tempo il mare, le coste e l’entroterra, confermando la necessità di mantenere alta l’attenzione sul monitoraggio.