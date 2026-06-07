Terremoto nel Tirreno Meridionale: profondità elevata secondo l’INGV | DATI e MAPPA

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata oggi nel Tirreno meridionale, alle ore 15:43, a una profondità di 253 km. Il fenomeno sismico è stato localizzato dalla Sala sismica dell’INGV di Roma, secondo quanto riportato dagli esperti: “il terremoto è stato localizzato dalla Sala sismica dell’Ingv di Roma”. L’evento si è verificato in mare, a largo della costa occidentale della Calabria e non ha causato danni, ma conferma l’attività sismica costante della zona. Il Tirreno meridionale si trova in una regione geologicamente complessa, caratterizzata da numerose faglie attive sottomarine. Queste faglie, pur generalmente profonde, possono generare terremoti di magnitudo moderata, come quello odierno, e occasionalmente fenomeni più rilevanti se l’energia accumulata lungo le fratture crostali viene rilasciata improvvisamente. La profondità di 253 km indica che la scossa è di tipo profondo, tipica delle aree di subduzione, e spesso viene percepita debolmente sulla superficie, senza provocare danni significativi.

Rischio sismico nella zona del Tirreno meridionale

La Calabria e le regioni limitrofe del Tirreno meridionale sono considerate a rischio sismico medio-alto. Eventi sismici come quello registrato oggi confermano la necessità di monitoraggio costante e di attenzione alla prevenzione sismica. Studi geologici e storici evidenziano come, anche se scosse di magnitudo inferiore a 3 raramente causano danni, la regione ha una storia di terremoti significativi, rendendo fondamentale l’osservazione dei dati INGV per individuare eventuali trend e anomalie sismiche.

Precedenti storici e monitoraggio sismico

La zona del Tirreno meridionale ha registrato in passato eventi sismici di varia intensità, con episodi che hanno interessato sia la terraferma che le aree marine circostanti. Il monitoraggio costante da parte della Sala sismica dell’INGV garantisce la tempestiva rilevazione e localizzazione degli eventi, fornendo informazioni utili sia alla comunità scientifica che alle autorità per valutare eventuali rischi futuri. La registrazione odierna si inserisce in questo contesto di controllo continuo, confermando la presenza di una rete sismica attiva e precisa.