Terremoto Potenza, scossa registrata in provincia in tarda serata | DATI e MAPPA

Una scossa di terremoto in provincia di Potenza è stata registrata nella tarda serata di oggi. Secondo quanto indicato dall’INGV, l’evento sismico ha avuto una magnitudo 2.7 ed è stato rilevato alle 23:37 a Moliterno, con ipocentro localizzato a una profondità di 12,9 chilometri. Si tratta di un evento di bassa magnitudo, ma comunque significativo per l’area in cui è stato registrato. La provincia di Potenza si trova infatti in un settore caratterizzato da una naturale attività sismica, con scosse che possono variare per intensità, profondità e percezione sul territorio.

Magnitudo 2.7 e profondità di 12,9 km: cosa indicano i dati del sisma

Il dato della magnitudo 2.7 indica un terremoto di energia contenuta. Eventi di questo tipo, soprattutto se localizzati a profondità intermedie o non particolarmente superficiali, possono essere avvertiti in maniera lieve nelle zone più vicine all’epicentro, oppure essere registrati solo dagli strumenti della rete sismica. La profondità di 12,9 chilometri rappresenta un elemento importante per interpretare la scossa. L’ipocentro, cioè il punto all’interno della crosta terrestre in cui ha origine il terremoto, influisce sulla propagazione delle onde sismiche e sulla possibile percezione dell’evento in superficie. A parità di magnitudo, un terremoto più superficiale può essere percepito con maggiore intensità rispetto a uno più profondo, soprattutto nelle aree vicine all’epicentro.

Nel caso del terremoto registrato in provincia di Potenza, la combinazione tra magnitudo contenuta e profondità di 12,9 chilometri consente di inquadrare l’evento come una scossa lieve, ma comunque rilevante dal punto di vista del monitoraggio sismico locale.

Provincia di Potenza e sismicità: un territorio da sempre sotto osservazione

La provincia di Potenza è parte di un territorio storicamente interessato da fenomeni sismici. La Basilicata interna si colloca in una zona in cui la crosta terrestre è attraversata da sistemi di faglie e da strutture geologiche che possono generare terremoti di diversa intensità. L’area è caratterizzata da una sismicità diffusa, con eventi che spesso hanno magnitudo bassa o moderata ma che testimoniano la continua attività del sottosuolo. In questo quadro, anche una scossa di magnitudo 2.7 assume valore informativo perché contribuisce a delineare il comportamento sismico del territorio.

La registrazione di un terremoto non implica necessariamente conseguenze rilevanti, ma richiama l’attenzione su un dato fondamentale: la sismicità in provincia di Potenza è un elemento strutturale del territorio, non un fenomeno occasionale.

Le faglie dell’Appennino lucano e il ruolo della tettonica

Il terremoto in provincia di Potenza si inserisce nel quadro geologico dell’Appennino lucano, un settore montuoso formato da processi tettonici complessi e ancora attivi. Le faglie rappresentano fratture della crosta terrestre lungo le quali possono verificarsi movimenti improvvisi, responsabili della liberazione di energia sotto forma di onde sismiche.

Nel territorio lucano, la presenza di faglie e strutture tettoniche rende la sismicità una caratteristica naturale dell’area. La catena appenninica meridionale è il risultato di lunghi processi geologici che hanno modellato rilievi, valli e bacini interni. In questo contesto, le scosse sismiche sono l’espressione della continua evoluzione della crosta terrestre.

Rischio sismico: perché anche le scosse lievi sono importanti

Il rischio sismico non dipende soltanto dalla magnitudo di un evento. A determinarlo concorrono diversi fattori, tra cui la pericolosità dell’area, la vulnerabilità degli edifici, la densità abitativa, la distanza dall’epicentro e le caratteristiche geologiche locali.

In provincia di Potenza, il tema del rischio sismico è particolarmente rilevante perché il territorio presenta una lunga storia di terremoti e una conformazione geologica complessa. Centri abitati collinari e montani, infrastrutture diffuse e aree interne rendono necessario un approccio costante alla prevenzione.

La Basilicata conserva una memoria sismica importante. Nel corso della sua storia, il territorio lucano è stato interessato da terremoti anche molto più intensi rispetto alla scossa registrata alle 23:37 in provincia di Potenza. Questi precedenti hanno segnato comunità, paesi e paesaggi, contribuendo a formare una consapevolezza diffusa della fragilità del territorio. Il confronto con i precedenti storici non serve a creare allarme, ma a collocare l’evento in una prospettiva corretta.

La scossa conferma la necessità di osservare con continuità l’attività sismica dell’Appennino lucano. Anche gli eventi di bassa magnitudo, come quello registrato oggi, contribuiscono a mantenere alta l’attenzione su un territorio fragile, complesso e profondamente segnato dalla sua storia geologica.