Tesla domina anche il mercato spagnolo: vendite raddoppiate a Maggio!

Il mercato automobilistico spagnolo ha registrato una svolta storica nel corso dell’ultimo mese, confermando che la transizione verso la mobilità sostenibile sta accelerando a ritmi straordinari. Secondo i dati ufficiali rilasciati dall’associazione di categoria ANFAC, le vendite di auto elettriche in Spagna del marchio Tesla sono più che raddoppiate nel mese di maggio 2026 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo incremento verticale evidenzia una crescita del 112,8%, un risultato che surclassa le performance degli altri attori del comparto e posiziona la compagnia guidata da Elon Musk come il punto di riferimento assoluto per i consumatori iberici che scelgono di abbandonare i motori a combustione interna.

Le cifre concrete parlano di un totale di 1.690 immatricolazioni di auto nuove a marchio Tesla perfezionate nel solo mese di maggio. Questo balzo in avanti non rappresenta un exploit isolato, bensì il culmine di una tendenza positiva che sta interessando diverse aree del continente europeo, dove la percezione dei veicoli elettrici è radicalmente cambiata grazie al miglioramento delle infrastrutture di ricarica e a una maggiore competitività dei prezzi di listino. L’analisi mensile evidenzia come il brand statunitense sia riuscito a intercettare una fetta massiccia della domanda locale, distanziando i concorrenti tradizionali ed europei che faticano a mantenere lo stesso passo evolutivo.

I modelli di successo e il ruolo di Model 3 e Model Y

Entrando nel dettaglio dei modelli che hanno guidato questa straordinaria performance, emerge chiaramente il ruolo egemone della Tesla Model 3. Questa berlina si è confermata l’auto elettrica più venduta in assoluto in Spagna durante il mese di maggio, totalizzando ben 1.183 unità consegnate. Il restyling recente e i continui aggiornamenti software hanno mantenuto l’attrattività del modello ai massimi livelli, rendendolo l’opzione preferita sia per i privati sia per le flotte aziendali che mirano alla decarbonizzazione dei propri trasporti.

A supportare l’incredibile exploit mensile ha contribuito in modo significativo anche la Tesla Model Y, il crossover compatto che ha ridefinito gli standard dei SUV moderni. Con 505 unità immatricolate, la Model Y ha occupato una posizione di rilievo nella classifica dei modelli più richiesti, dimostrando la versatilità della gamma Tesla nel soddisfare esigenze di spazio e autonomia differenti. Grazie alla combinazione vincente di questi due modelli, il costruttore americano è riuscito a conquistare il gradino più alto del podio come marchio più venduto in assoluto nel segmento dei veicoli elettrificati per il mese di maggio, superando colossi storici della produzione automobilistica globale.

Il Trend di crescita nei primi 5 mesi dell’anno

Per comprendere appieno la portata del fenomeno, è fondamentale analizzare i dati su base cumulativa relativi ai primi cinque mesi del 2026. Da gennaio a maggio, le vendite complessive di auto Tesla in Spagna hanno messo a segno un progresso del 43,8% rispetto allo stesso arco temporale del 2025. Questo dato strutturale dimostra che il boom di maggio non è frutto di una fluttuazione temporanea o di ritardi nelle consegne dei mesi precedenti, ma riflette una solida e costante traiettoria di sviluppo nel medio termine.

Parallelamente, l’intero settore dei veicoli elettrificati, che include sia le vetture totalmente elettriche a batteria sia le motorizzazioni ibride, ha mostrato un dinamismo analogo, crescendo del 43,6% nel periodo compreso tra gennaio e maggio. Questo allineamento tra la crescita di Tesla e quella dell’intero comparto ecologico testimonia come la casa automobilistica californiana stia agendo da vero e proprio volano per l’intero ecosistema della mobilità sostenibile in Spagna, spingendo anche i consumatori più scettici verso l’adozione di soluzioni tecnologiche a basso impatto ambientale.

Le prospettive del mercato dell’auto elettrica in Europa

Il balzo in avanti della Spagna si inserisce in un quadro europeo di generale ripresa per il settore delle emissioni zero. Nel corso del mese di maggio, diverse nazioni dell’Unione Europea hanno mostrato segnali di forte accelerazione nelle immatricolazioni di veicoli elettrici. Paesi come la Francia, la Svezia e la Danimarca hanno registrato incrementi a doppia e tripla cifra, indicando che la contrazione osservata in alcuni mercati all’inizio dell’anno è stata ampiamente superata grazie a nuove politiche di incentivi e a una rinnovata fiducia dei consumatori.

Il caso spagnolo dimostra come una combinazione di campagne commerciali mirate, efficienza logistica e presenza capillare sul territorio possa scardinare le barriere storiche all’acquisto delle vetture a batteria. Le prospettive per i mesi estivi rimangono ampiamente positive, con gli analisti di settore che prevedono una quota di mercato per le auto elettriche in costante aumento, destinata a sfiorare nuove vette entro la fine dell’anno, consolidando la Spagna come uno dei mercati più dinamici e promettenti per il futuro della mobilità elettrificata in Europa.