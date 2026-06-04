Tornado a Roma, viaggio dentro il vortice che ha devastato Prati Fiscali: immagini inedite spaventose | VIDEO SHOCK

La mattina di ieri, mercoledì 3 giugno 2026 rimarrà impressa a lungo nella memoria dei residenti del III Municipio di Roma Capitale. Intorno alle ore 9:00, quello che era iniziato come un intenso fortunale mattutino si è rapidamente trasformato in un fenomeno di inaudita violenza. Un improvviso e devastante tornado a Roma ha toccato terra nel cuore dei quartieri Montesacro e Prati Fiscali, cogliendo di sorpresa pendolari, residenti e commercianti. I testimoni oculari hanno descritto un boato sordo e assordante, seguito immediatamente da un impressionante vortice di detriti che ha oscurato il cielo in una manciata di secondi. La pressione e la furia del vento hanno infranto i vetri degli appartamenti, divelto tende da sole e arredi esterni dai terrazzi, provocando inoltre blackout localizzati che hanno istantaneamente paralizzato l’intero quadrante urbano, trasformando una normale routine cittadina in uno scenario di piena emergenza.

Video shock: le immagini inedite dal cuore del vortice

A rendere questo evento unico nel suo genere è la disponibilità di un video shock girato dai cittadini, che documenta una prospettiva ravvicinata e terrificante, un vero e proprio viaggio all’interno della tempesta. Nelle immagini inedite, la sequenza iniziale cattura la maestosa e spaventosa formazione del cono d’aria che si staglia contro un cielo plumbeo, sospeso minacciosamente sopra i tetti delle abitazioni. Pochi istanti dopo, l’obiettivo si sposta all’interno degli appartamenti, offrendo la sensazione di vivere il cataclisma in tempo reale e direttamente da dentro: si vede la pioggia torrenziale mista a grandine sferzare i vetri con violenza inaudita, mentre le raffiche di vento ululano tra i palazzi e strappano via le coperture dei balconi. Il documento filmato mostra poi i concitati momenti immediatamente successivi al passaggio del nucleo centrale del vortice, catturando lo sconcerto e la disperazione dei presenti di fronte a uno scenario di totale stravolgimento urbano, con le grida dei testimoni che rimarcano la gravità dell’accaduto davanti alle proprie attività distrutte.

Tornado Roma, immagini inedite: il vortice, il disastro tra le case e al mercatino Conca d'oro

La scia di distruzione: il mercato rionale di Conca d’Oro raso al suolo

Il percorso distruttivo del vortice ha lasciato dietro di sé una scia di devastazione impressionante, con il mercatino Conca d’Oro che ha subito l’impatto strutturale più severo. La forza della tromba d’aria ha investito in pieno l’area di mercato, sollevando, distruggendo e scaraventando a metri di distanza decine di banchi degli operatori commerciali, disperdendo quintali di abbigliamento, merci e strutture metalliche sull’asfalto bagnato. Le pesanti impalcature di ferro sono state piegate come ramoscelli e i chioschi dell’area sono stati interamente sradicati. Nelle vie limitrofe, i grandi cassonetti dei rifiuti urbani sono stati trascinati per metri dalla spinta aerodinamica e ribaltati lungo i marciapiedi. Intere strutture commerciali pesanti ed edicole sono state completamente capovolte, schiacciandosi contro i veicoli parcheggiati nelle vicinanze o bloccando la carreggiata stradale.

Il patrimonio arboreo della zona ha subito un colpo altrettanto catastrofico. Il bilancio ufficiale parla di decine di alberi caduti, in gran parte pini marittimi secolari sradicati o letteralmente spezzati a metà dal tronco. Molte strade sono rimaste completamente invase e ostruite da una fitta barriera di rami e legname, costringendo i residenti e i soccorritori a un immane lavoro per farsi strada tra i detriti. L’episodio più emblematico di questi ingenti danni provocato dal maltempo a Roma si è verificato lungo via dei Prati Fiscali, dove un gigantesco pino si è abbattuto con tutto il suo peso sulla pensilina di una stazione di servizio, provocando il collasso strutturale della tettoia che si è vistosamente inclinata e schiacciata verso le pompe di benzina sottostanti.

Il miracolo di Prati Fiscali: un bilancio senza vittime tra le lamiere volanti

Esaminando l’estensione geometrica della devastazione, il dato più clamoroso e rilevante è rappresentato da quello che i residenti hanno subito ribattezzato come un vero e proprio miracolo. Il vortice ha colpito un quadrante densamente popolato e urbanizzato nell’orario di punta mattutino, un momento in cui le strade erano congestionate dal traffico automobilistico e il mercato rionale era già nel pieno delle sue attività. Nonostante il crollo simultaneo di alberi di alto fusto, il volo di lamiere affilate e il ribaltamento di chioschi ed edicole, il bilancio finale non registra alcun decesso. Si segnala unicamente un ferito lieve, un cittadino che ha visto un enorme ramo sfiorargli il viso ad appena pochi centimetri di distanza, salvato dall’impatto fatale grazie a una ramificazione laterale che ha scaricato il peso al suolo. La prontezza dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale e della Protezione Civile ha permesso di transennare rapidamente le aree critiche, limitando una potenziale tragedia in una giornata di grandissimo spavento.

L’analisi scientifica: la fisica dietro il mostro atmosferico a mesoscala

Per comprendere come un simile mostro atmosferico possa essersi generato, è fondamentale analizzare la dinamica fisica dell’evento senza scadere nel catastrofismo climatico generalizzato, contestualizzandolo come un fenomeno localizzato di eccezionale intensità termodinamica. Il tornado è stato innescato dal transito ravvicinato di un fronte freddo e instabile di origine atlantica che ha attraversato il Lazio, scontrandosi violentemente con uno strato preesistente di aria caldo-umida intrappolata nei bassi strati atmosferici sopra la pianura romana e alimentata dall’evaporazione del vicino Mar Tirreno. Questo fortissimo contrasto termico verticale ha generato una colonna d’aria ascendente estremamente vigorosa, dando vita a una robusta supercella temporalesca.

L’ingrediente decisivo che ha trasformato il temporale in un vortice distruttivo è stato il wind shear, ovvero la variazione repentina della velocità e della direzione del vento al variare della quota. Questo gradiente di vento ha impresso una rotazione orizzontale alle masse d’aria nei bassi strati, la quale è stata successivamente piegata in senso verticale dalle violente correnti ascensionali della nuvola, strutturando un mesociclone in rotazione. Quando la base di questa colonna rotante si è condensata ed è scesa di quota fino a toccare stabilmente il suolo, ha dato origine alla tromba d’aria. Si è trattato dunque di un classico e severo fenomeno convettivo a mesoscala, la cui genesi risponde alle precise leggi della fisica dell’atmosfera, capace di concentrare una quantità spaventosa di energia cinetica in uno spazio ristretto e in un lasso di tempo ridotto al minimo.