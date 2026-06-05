Tornado Oklahoma, cacciatori di tempeste salvano un cane durante il passaggio del vortice | VIDEO

Per pochi istanti, un cane letteralmente spaesato e impaurito si ritrova nel bel mezzo alle raffiche estreme e ai detriti di un tornado in Oklahoma. In quei momenti di caos totale, l’unica ‘via di fuga’ è il Dominator 3, il veicolo corazzato dei cacciatori di tempeste che diventa improvvisamente uno scudo di protezione. Nel video condiviso dagli storm chasers, il Dominator 3 è già schierato lungo il percorso di un tornado quando un cane appare all’improvviso sulla strada, spinto e sballottato dall’intenso inflow mentre tenta di correre controvento verso il veicolo. L’animale riesce a raggiungere la zona sottovento del mezzo, sfruttando il corpo blindato come barriera rispetto ai venti più forti e ai detriti trascinati dal vortice che passa a distanza ravvicinata.

Il Dominator 3 è stato progettato proprio per intercettare i tornado, con una struttura ribassata e corazzata che riduce la portanza aerodinamica e limita l’esposizione diretta al flusso. Durante la ‘caccia’ il veicolo può abbassare un’ampia gonna metallica fino a sigillare quasi completamente lo spazio tra carrozzeria e suolo, limitando l’underflow e quindi la tendenza al sollevamento da parte dei venti tornadici. L’utilizzo di sistemi di ancoraggio al terreno e accorgimenti strutturali per irrigidire telaio e carrozzeria contribuisce a mantenerlo molto stabile anche con raffiche che superano facilmente i 150-190 km/h nei casi più estremi.

Dal racconto dei cacciatori di tempeste presenti sul posto, il cane è riuscito a sfruttare la protezione del Dominator 3 fino al passaggio del tornado, rimanendo visibilmente scosso ma non riportando ferite gravi. Una volta allontanatosi il tornado, il cane è stato visto rientrare verso l’area delle abitazioni danneggiate, coerentemente con l’ipotesi che provenisse da una casa colpita poco prima dal vortice. Successivi aggiornamenti del team hanno ribadito che, per quanto provato dall’esperienza, l’animale risultava spaventato ma sostanzialmente in buone condizioni.