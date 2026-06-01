Toscana, violenti temporali, downburst e rovesci tra Siena e Arezzo: maltempo in estensione sulle zone interne | VIDEO

Il maltempo non sta colpendo soltanto il Nord-Est, ma nelle ultime ore ha raggiunto anche la Toscana, dove i temporali si sono ben organizzati soprattutto tra le province di Siena e Arezzo. Si tratta di un’evoluzione coerente con il quadro previsto per la giornata di oggi, caratterizzato da pressione in calo e condizioni favorevoli allo sviluppo di rovesci e celle temporalesche sulle aree interne del Centro. Nel dettaglio, la Protezione Civile regionale aveva segnalato per oggi, lunedì 1 giugno, un’allerta gialla per temporali forti dalle 14 alle 20 sulle zone centro-meridionali della Toscana, evidenziando una maggiore probabilità di fenomeni nelle aree interne e appenniniche. Proprio in questo contesto, i nuclei temporaleschi hanno iniziato a coinvolgere con maggiore decisione il settore compreso tra il Senese e l’Aretino, dove localmente i rovesci risultano intensi e accompagnati da attività elettrica.

Per il momento, la fase più dinamica del peggioramento si sta dunque concentrando lontano dal litorale, con precipitazioni intermittenti ma a tratti anche forti nelle zone collinari e nell’entroterra. Tra Siena e Arezzo si segnalano piogge, temporali e perfino downburst, sintomo di un contesto fortemente instabile.

Maltempo Toscana, downburst e rovesci tra Siena e Arezzo

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