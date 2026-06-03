Tragedia in Canada, vento solleva un castello gonfiabile per aria a Montreal: muore una bimba di 3 anni

Una bambina di 3 anni è morta a causa delle ferite riportate dopo che forti raffiche di vento hanno sollevato per aria un castello gonfiabile durante una festa in un parco di Montreal, in Canada, lo scorso fine settimana. Undici persone sono rimaste ferite, sei delle quali sono state trasportate in ospedale, quando un castello gonfiabile e una tenda sono stati sollevati in aria dal forte vento il 31 maggio al Parc Ouellet di LaSalle, un quartiere nella zona sud-ovest di Montreal, secondo quanto riferito dai servizi di emergenza medica. L’agenzia governativa Environment Canada ha affermato che la velocità del vento ha raggiunto i 50km/h domenica pomeriggio durante una festa organizzata da una chiesa. Il medico legale Martine Lachance è stato incaricato di indagare sulle cause e le circostanze della morte.

Cathy Denis, proprietaria di un’azienda di noleggio di strutture gonfiabili in Quebec, ha dichiarato di non installare né utilizzare castelli gonfiabili o strutture gonfiabili simili quando le previsioni indicano velocità del vento superiori a 38km/h. Ha affermato che tale limite è importante perché i gonfiabili presentano un’ampia superficie e raffiche di vento improvvise possono spostare le strutture, anche se installate correttamente.

I tragici precedenti nel mondo

Morti simili si sono verificate in tutto il mondo negli ultimi anni. Nel 2022, una bambina di 8 anni è morta a causa delle ferite riportate dopo che forti raffiche di vento hanno sollevato un castello gonfiabile a diversi metri di altezza durante una fiera a Mislata, vicino a Valencia, in Spagna. Altri otto bambini sono rimasti feriti, alcuni dei quali hanno avuto bisogno di cure ospedaliere. Nel 2021, sei bambini sono morti e altri tre sono rimasti gravemente feriti dopo che una raffica di vento ha sollevato un castello gonfiabile a circa 10 metri di altezza durante una festa di fine anno alla Hillcrest Primary School di Devonport, nello stato insulare australiano della Tasmania.

Nel 2017, la Polizia spagnola ha dichiarato che una bambina di 6 anni è morta e altri sei bambini sono rimasti feriti quando un castello gonfiabile si è staccato dai picchetti ed è volato in aria a Caldes de Malavella, nel nord-est della Spagna, scaraventando i bambini a terra.

Gli infortuni sui gonfiabili

Health Canada raccomanda agli operatori di strutture gonfiabili di ancorarle saldamente al terreno per evitare che si muovano, si ribaltino o si sollevino in aria. Uno studio del 2013 pubblicato dall’Agenzia di sanità pubblica del Canada ha identificato 674 infortuni associati ad attrazioni gonfiabili segnalati attraverso il Programma canadese di segnalazione e prevenzione degli infortuni ospedalieri tra il 1990 e il 2009. I bambini di età compresa tra i 2 e i 9 anni rappresentavano la quota maggiore di infortuni, mentre le fratture costituivano oltre un terzo dei casi segnalati.

Un altro studio condotto da ricercatori della Toronto Metropolitan University ha rilevato che le strutture gonfiabili erano responsabili del 42% degli infortuni sulle giostre registrati in un database di sorveglianza degli infortuni statunitense nel 2010, una percentuale superiore a qualsiasi categoria di giostra meccanica. L’autrice principale dello studio, Kathryn Woodcock, ha ribadito le raccomandazioni di Health Canada per gli operatori, aggiungendo che le strutture gonfiabili non dovrebbero essere utilizzate quando le condizioni meteorologiche, compresi i forti venti, superano le linee guida di sicurezza del produttore.