Troppa neve: tre escursionisti ventenni recuperati a quasi 3mila metri sul Piz Boè

Tre escursionisti tedeschi ventenni sono stati recuperati a quasi 3mila metri questo pomeriggio dall’elicottero del Suem 118 di Pieve di Cadore e dal Soccorso Alpino di Livinallongo (Belluno). I tre si sono ritrovati bloccati a 2900 metri di altitudine poco al di sotto della cima del Piz Boè, lungo il sentiero numero 638, a causa della troppa neve, incapaci di proseguire come di ritornare indietro. Nonostante la presenza di nebbia in quota, l’elicottero è riuscito a individuarli nel punto indicato dalle coordinate comunicate dai tre giovani che sono stati recuperati in hovering.