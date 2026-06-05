Troppa neve: tre escursionisti ventenni recuperati a quasi 3mila metri sul Piz Boè

I tre escursionisti sono rimasti bloccati lungo il sentiero numero 638, a causa della troppa neve, incapaci di proseguire come di ritornare indietro

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Tre escursionisti tedeschi ventenni sono stati recuperati a quasi 3mila metri questo pomeriggio dall’elicottero del Suem 118 di Pieve di Cadore e dal Soccorso Alpino di Livinallongo (Belluno). I tre si sono ritrovati bloccati a 2900 metri di altitudine poco al di sotto della cima del Piz Boè, lungo il sentiero numero 638, a causa della troppa neve, incapaci di proseguire come di ritornare indietro. Nonostante la presenza di nebbia in quota, l’elicottero è riuscito a individuarli nel punto indicato dalle coordinate comunicate dai tre giovani che sono stati recuperati in hovering.

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