Trump firma il nuovo ordine esecutivo sull’intelligenza artificiale: nasce un centro per lo scambio di informazioni sulla sicurezza cibernetica

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un importante ordine esecutivo sull’intelligenza artificiale, focalizzato sulla sicurezza informatica e sull’innovazione tecnologica, che include la creazione di un centro di scambio di informazioni sull’IA per la sicurezza informatica in collaborazione volontaria con il settore privato. La firma, attesa nelle scorse settimane, era stata posticipata, innescando tensioni all’interno dell’amministrazione. Fin dai suoi primi passi nella trattativa, l’ordine esecutivo sull’IA ha rappresentato uno spartiacque per le politiche tecnologiche di Washington, segnando una significativa svolta rispetto all’approccio deregolamentante seguito in precedenza.

Il fulcro del provvedimento: volontarietà e sicurezza

Il testo dell’ordine firmato indica che i colossi della tecnologia saranno invitati a condividere volontariamente i loro modelli di IA più avanzati con il governo federale per una revisione in anticipo rispetto al rilascio pubblico, con un periodo massimo di 30 giorni per tali valutazioni. Questa misura non istituisce obblighi legali formali, ma punta a favorire un dialogo tra industria e agenzie governative sul fronte della cybersecurity.

Elemento centrale del nuovo testo è la creazione di un “AI cybersecurity clearinghouse”, un centro che fungerà da hub per coordinare l’identificazione, la scansione delle vulnerabilità informatiche e la distribuzione di patch correttive, in collaborazione con l’industria dell’IA e gli operatori delle infrastrutture critiche.

Il provvedimento coinvolge diversi dipartimenti federali – tra cui Treasury, Difesa, Commercio e Homeland Security – nel rafforzamento delle difese cibernetiche del paese e nella gestione delle potenziali minacce legate ai modelli avanzati di intelligenza artificiale.

La spaccatura nella Casa Bianca: tra libera concorrenza e tutela della sicurezza

La firma dell’ordine arriva dopo un acceso dibattito interno alla Casa Bianca, dove figure chiave si sono divise sulla strategia da adottare. Secondo fonti, lo “zar dell’intelligenza artificiale” David Sacks si è schierato a favore dell’imposizione di poche regole per permettere all’industria americana di competere con la Cina, sostenendo un approccio più leggero che non ostacoli l’innovazione tecnologica.

All’altra estremità dello schieramento c’è il capo del Pentagono Pete Hegseth, che ha spinto per barriere più rigide su modelli di IA come Mythos, preoccupato che tali strumenti possano essere sfruttati dalla Cina o altri attori avversari per scopi dannosi.

In posizione intermedia si collocano Susie Wiles, capo dello staff della Casa Bianca, e il segretario al Tesoro Scott Bessent, che hanno sostenuto la necessità di un quadro di cooperazione in cui i grandi sviluppatori di IA offrano volontariamente al governo la possibilità di valutare i loro modelli, bilanciando innovazione e tutela della sicurezza.

Il compromesso finale e la nuova direzione politica

Il risultato di queste tensioni interne si riflette nell’ordine firmato: un testo che non impone requisiti obbligatori, ma punta a creare un meccanismo di collaborazione pubblico‑privato per monitorare e gestire i rischi emergenti legati alla diffusione di tecnologie di IA sempre più potenti.

Anche se alcuni tra i più rigorosi sostenitori di restrizioni più stringenti avevano auspicato una regolamentazione più severa, l’attuale disposizione rappresenta un compromesso che cerca di salvaguardare sia la competitività degli Usa nel settore tecnologico sia la sicurezza nazionale di fronte alle potenziali vulnerabilità delle infrastrutture digitali.

La scelta di includere una componente di revisione volontaria e di rafforzamento delle capacità difensive segnala che l’amministrazione sta ridefinendo l’approccio verso l’IA, passando da una posizione di laissez‑faire verso una più attenta gestione dei rischi.

Una firma con impatto geopolitico

Nel contesto più ampio della competizione tecnologica con la Cina e di un mercato dell’IA in rapida evoluzione, l’ordine esecutivo di Trump sull’intelligenza artificiale rappresenta una mossa rilevante: da un lato promuove l’innovazione tecnologica americana e dall’altro affronta preoccupazioni crescenti sulla sicurezza cibernetica, riflettendo le dinamiche interne di potere e gli equilibri politici che plasmano la futura governance dell’IA negli Stati Uniti.